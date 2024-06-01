۷۹ درصد بارش سال آبی جاری آذربایجان شرقی تامین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب عبدلی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران میزان بارش سال آبی گذشته را در بازه زمانی یاد شده حدود ۱۸۹ میلیمتر اعلام کرد.

وی ادامه داد: ۲۴۵.۵ میلیمتر بارش در استان در سال آبی جاری (از اول مهر سال ۱۴۰۲ تا نهم خرداد امسال) ثبت شده است، که میزان بارش سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد معادل ۵۶.۵ میلیمتر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه میانگین بارش بلند مدت استان حدود ۳۱۱.۳ میلیمتر است، اظهار کرد: میزان بارش سال آبی جاری نسبت به بلندمدت ۲۱.۵ میلی متر معادل هشت درصد کاهش نشان می‌دهد به طوری که میزان بارش استان در بلند مدت در این بازه زمانی حدود ۲۶۷ میلیمتر است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه حدود ۷۹ درصد بارش سال آبی جاری تأمین شده است، گفت: در سال آبی جاری بیشترین بارش در استان از ایستگاه ورزقان به میزان حدود ۳۳۳ میلیمتر و کمترین بارش از ایستگاه شرق دریاچه ارومیه به میزان حدود ۱۵۳ میلیمتر گزارش شده است.

عبدلی، ادامه داد: میزان بارش سال آبی جاری در این بازه زمانی در ورزقان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۷۴ میلیمتر) حدود ۱۶۰ میلیمتر و نسبت به بلند مدت (۲۸۲ میلیمتر) ۵۱ میلیمتر افزایش یافته است.

وی اعلام کرد: میزان بارش در شرق دریاچه ارومیه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۳۶ میلیمتر) حدود ۱۷ میلیمتر افزایش یافته است و نسبت به بلند مدت (۲۰۰ میلیمتر) ۴۷ میلیمتر کاهش نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: دمای استان در سال زراعی جاری (از اول مهر سال ۱۴۰۲ تا نهم خرداد امسال) نسبت به بلند مدت حدود ۲.۲ و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درجه سانتی گراد افزایش یافته است.

عبدلی، با بیان اینکه میانگین دمای ثبت شده در سطح استان در سال زراعی جاری ۸.۴ درجه سانتی گراد است، افزود: میانگین دما در مدت مشابه سال گذشته ۷.۳ و در بلند مدت ۶.۱ درجه سانتی گراد بوده است.

وی اظهار کرد: در سال زراعی جاری بیشترین افزایش دما نسبت به بلند مدت در شهرهای خداآفرین و کلیبر به میزان ۳.۲ درجه سانتی گراد و کمترین افزایش دما در هریس به میزان ۱.۴ درجه سانتی گراد ثبت شده است.

عبدلی، افزود: دمای بلندمدت در خداآفرین و کلیبر به ترتیب ۹.۵ و ۶.۹ درجه سانتی گراد و در هریس ۵.۷ درجه سانتی گراد ثبت شده است.