به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، ساخت موسیقی فیلم سینمایی «بی سر و صدا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مجیدرضا مصطفوی و نویسندگی مشترک مهیار حمیدیان و مجیدرضا مصطفوی به حامد ثابت سپرده شده است.

حامد ثابت تاکنون موسیقی متن بیش از ۲۵ فیلم سینمایی را ساخته، چندین دوره نامزد دریافت جایزه از جشن‌ها و جشنواره‌های سینمایی شده، چندین جایزه از جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی و جشن خانه سینما و همچنین ۲ سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن را از ۲ دوره جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است.

پیمان معادی، مهران غفوریان، هانیه توسلی و فرشته حسینی از جمله نقش‌آفرینان این فیلم هستند.

برخی از عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: مجیدرضا مصطفوی، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، تدوین: بهرام دهقان، نویسندگان: مهیار حمیدیان و مجیدرضا مصطفوی، طراحی و ترکیب صدا: بهمن اردلان، موسیقی: حامد ثابت، مدیر تولید: مهدی مهابادی، طراح صحنه: حسن روح‌پروری، طراح لباس: ندا نصر، طراح گریم: محسن دارسنج و مهرنوش سلیمی، صدابردار: بابک اخوان و محمود کاشانی، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، برنامه‌ریز و دستیار یک کارگردان: ایما استمراری، عکاس: فتاح ذی‌نوری، جانشین تولید: امید میرزازاده، منشی صحنه: ماریا میرنژاد، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.