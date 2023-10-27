به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران اهواز با محکومیت جنایت رژیم اشغالگر قدس در غزه بیان کرد: این رژیم کودک‌کُش با انواع بمب‌ها و موشک‌ها به مردم بی دفاع غزه از جمله زنان و کودکان حمله می‌کند و مشغول جنایت است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ سال رسانه‌های حامی صهیونیسم هولوکاست دروغین را در بین افکار عمومی و جهان انتشار دادند، افزود: کشورهای حامی اسرائیل غاصب اجازه بررسی این موضوع را نمی‌دهند، اما به بهانه آزادی بیان اهانت به مقدسات مسلمانان می‌کنند و در برابر جنایات رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند.

امام جمعه اهواز ادامه داد: رئیس جمهور آمریکا در سفر به سرزمین‌های اشغالی دفاع را حق این رژیم جنایت کار می‌داند و حمایت خود را از اقدامات ددمنشانه صهیونیست‌ها اعلام می‌کند.

حجت الاسلام موسوی فرد تصریح کرد: امت اسلامی آماده دفاع از فلسطین است و اگر وارد میدان نبرد شود، هیچ صهیونیستی نه تنها در سرزمین‌های اشغالی بلکه در غرب آسیا باقی نخواهند ماند.

امام جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف در جامعه تاکید کرد: در دین مبین اسلام زن جایگاه والایی دارد و امروزه زنان با حجاب خود در همه میدان‌های حضوری فعال و اثرگذار دارند.

حجت الاسلام موسوی فرد بر بسترسازی اشتغال و ازدواج آسان در جامعه از سوی مسئولان تاکید و گفت: اقدامات خوبی در این دو موضوع صورت گرفته ولی باید در امر اشتغال مسئولان اهتمام بیشتری داشته باشند و در موضوع ازدواج سخت گیری‌های بی مورد را در راستای ازدواج آسان جوانان را انجام ندهند.