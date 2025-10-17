به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهواز با اشاره به تحولات جاری در غزه، آینده این منطقه را سرشار از دگرگونی‌های بنیادین دانست و هشدار داد: ما تازه پیش‌لرزه‌های مقاومت را دیده‌ایم؛ زلزله‌های بزرگ در راه است.

وی با اشاره به اهداف اعلام‌شده رژیم صهیونیستی در آغاز حملات به غزه از جمله نابودی حماس، آزادی اسرا و تخریب تونل‌ها، تصریح کرد: نه‌تنها هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد، بلکه رژیم صهیونیستی ناچار به عقب‌نشینی رسمی شد.

امام جمعه اهواز با تمجید از عملیات‌های غافلگیرکننده نیروهای مقاومت، قدرت نظامی رژیم صهیونیستی را «پوشالی» توصیف کرد و افزود: مردم غزه با وجود ۶۸۰ هزار شهید و مجروح و تخریب ۸۰ درصدی شهر، نه‌تنها شکست نخوردند بلکه به نماد جهانی مقاومت تبدیل شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد با تأکید بر نقش ایمان در پیروزی مردم غزه گفت: آنها با کمترین امکانات و تنها با اتکا به خداوند، ایستادگی کردند و پیروزی را رقم زدند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت هوشیاری ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان اظهار داشت: ما باید در هر لحظه آماده مقابله با فتنه‌ها و نقشه‌های دشمنان باشیم.

امام جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور، وضعیت وام‌های ازدواج و مسکن را ناعادلانه خواند و گفت: بانک‌ها مانند زالو به جان مردم افتاده‌اند؛ این شیوه خلاف اسلام و نوعی رباست.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح این روند افزود: جوانان برای ازدواج و خانه نیازمند حمایت هستند؛ انصاف نیست که با چنین شرایطی مواجه باشند. باید به فکر همنوع خود باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد با ابراز نگرانی از آلودگی شدید هوای هویزه و مناطق اطراف، منشأ این بحران را ۳۰ هزار هکتار زمین در خاک عراق دانست و خواستار اقدام فوری مسئولان برای حل این معضل شد.