به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر ظهر شنبه در حاشیه مراسم الحاق ۲۳ دستگاه خودروی جدید به ناوگان خودرویی مجموعه فرماندهی انتظامی استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تحقق امنیت پایدار در سطح استان با تاکید بر طرح امنیت محله محور و با رویکرد برخورد قاطع و جدی با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی و مقابله با مجرمان در همه سطوح، امروز به صورت رسمی ۲۳ دستگاه خودروی جدید به ناوگان خودرویی مجموعه فرماندهی انتظامی استان اصفهان الحاق شد.

وی افزود: در این مرحله فرماندهی انتظامی ۱۱ شهرستان استان اصفهان به وسیله خودروهای مذکور تقویت و تجهیز خواهند شد و در ادامه انشا الله شاهد تقویت فرماندهی انتظامی سایر شهرستان‌های استان نیز خواهیم بود.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه تجهیزات جدید، هوشمند و به روز تنها بخشی از مؤلفه اقتدار پلیس به شمار می‌آید، افزود: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار فرماندهی انتظامی برخورداری از حمایت، پشتیبانی و همکاری خوب مردم است که با اطلاع رسانی جرایم و تعاملات مثبت و سازنده خود به ما در امنیت پایدار جامعه کمک می‌کنند و امیدواریم با استمرار این همکاری‌ها شاهد افزایش روز افزون ضریب امنیت در جای جای استان اصفهان باشیم.

سردار هاشمی فر به عملکرد هفت ماهه فرماندهی انتظامی استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: الحمد الله با اقدام جهادی و تلاش شبانه روزی همکارانم در یگان‌ها و بخش‌های مختلف انتظامی این فرماندهی طی ۷ ماهه سال جاری تا به امروز شاهد کاهش هفت درصدی در جرایم مهمه شامل، قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، سرقت‌های خشن، زورگیری و کاهش یک درصدی در مجموع کل سرقت‌ها بودیم.

وی تصریح کرد: مضاف بر این عملکرد فرماندهی انتظامی استان اصفهان در حوزه مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر، جمع آوری معتادان متجاهر، قاچاقچیان مواد مخدر و کالا و برخورد با اراذل و اوباش هم نسبت به مدت مشابه سال افزایش چشمگیری داشته که این اقدامات نتیجه اشرافیت کامل مأموران پلیس و تلاش خستگی ناپذیر و مجاهدت شبانه روزی آنان برای برقراری امنیت در سطح استان است.

سردار هاشمی فر همچنین از انهدام ۱۲۵ باند سازمان یافته جرم سرقت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان طی مدت هفت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: ۴۵ درصد از باندهای منهدم شده جز باند سارقان در حرکت بودند که این موضوع نشان دهنده تبحر، هوشمندی و اشرافیت بالای کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان است.