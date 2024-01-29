به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۳ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

ثبت نام، انتخاب رشته محل و اعلام نتیجه آزمون بصورت اینترنتی است و داوطلبان جهت ثبت نام و دریافت کلیه اطلاعات صرفاً به سایت معتبر مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://sanjeshp.ir قسمت کارشناسی ارشد/ ارشد ۴۰۳ مراجعه کنند.

هزینه ثبت نام برای هر نوبت امتحانی مبلغ ۳۷۸ هزار تومان (۳ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال) شامل ۳۶۸ هزار و ۳۰ تومان هزینه ثبت نام آزمون و مبلغ ۱۰ هزار تومان هزینه ارسال پیام کوتاه آزمون است.

داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (پیوند الکترونیکی هزینه ثبت نام آزمون‌های مرکز سنجش آموزش پزشکی) نسبت به پرداخت هزینه شرکت در آزمون اقدام کند. وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

بسیار مهم: در صورتیکه بر اساس صلاحدید مراجع تصمیم گیرنده، مقرر شود تا ثبت نام مجدد جهت افرادی که موفق به ثبت نام در زمان تعیین شده در جدول زمانبندی نشده اند، انجام گیرد مطابق با مصوبه هیأت وزیران، هزینه ثبت نام متاخرین، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان (۴ میلیون ریال) خواهد بود.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۳ در روزهای ۱۰ و ۱۱ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

منابع آزمون به همراه سایر ضوابط و اطلاعات تکمیلی، مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته‌های آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است.