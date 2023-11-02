به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از ۷ آبان آغاز شد و تا ۱۳ آبان ۱۴۰۲ ادامه دارد.

ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام می‌شود و داوطلبان در صورتی که واجد شرایط هستند، می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی (یک رشته اصلی و یک رشته شناور) متقاضی ثبت‌نام در این آزمون شوند.

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ حاوی شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران همزمان با شروع ثبت نام، در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس قرار گرفته است.

آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره قبل تغییراتی داشته است. از جمله این تغییرات می‌توان به برگزاری آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در یک روز اشاره کرد.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ در اسفندماه تنها در یک روز برگزار می‌شود و تعداد سوالات کاهش یافته و زمان برگزاری آزمون کمتر از گذشته می‌شود. تلاش شده زمان آزمون کارشناسی ارشد به استاندارد ۳ ساعت تا ۳ ساعت و نیم کاهش یابد.

از دیگر تغییرات آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ می‌توان به اضافه شدن برخی از رشته‌ها و گرایش‌های جدید به مجموعه کدرشته های ثبت نامی اشاره کرد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، جزئیات پذیرش دانشجو در هر یک از رشته گرایش‌ها پس از اعلام درخواست دانشگاه و تأیید مجوز پذیرش توسط دفتر گسترش آموزش عالی، توسط سازمان سنجش در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (شماره ۲) سازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد اسلامی درج و به اطلاع داوطلبان می‌رسد.

در این دوره گرایش‌های فرهنگ نویسی، معارف قرآن، نجوم در فقه، ادیان شرق، جنبش‌های نوپدید دینی، آموزش افراد با نیازهای ویژه، مطالعات فلسطین، روابط عمومی و رسانه‌های اجتماعی، رسانه در علوم شناختی، مخابرات و کنترل و الکترونیک ماهواره، اینترنت اشیا و حفاظت و مرمت میراث معماری و میراث شهری به مجموعه گرایش‌های رشته‌های مرتبط با آنها اضافه شده اند.

همچنین رشته‌های مطالعات قرآن و حدیث معارف قرآن، احیا تراث قرآنی و حدیثی، تفسیر روایی، حکمت و کلام شیعی، مطالعات اسلامی به زبان خارجی، فلسفه اسلامی، زبان و ادبیات اردو، اندیشه سیاسی اجتماعی معاصر، مدیریت رسانه خدمت عمومی، دین و رسانه، محیط زیست شهری، بیوشیمی، بیوفیزیک، مهندسی شتابگر ذرات، محاسبات و ریاضیات مهندسی، آموزش مهندسی، مهندسی مواد پیشرفته، مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی، باستان سنجی، کتاب آرایی، طراحی طلا و جواهربه این مجموعه رشته‌های مورد پذیرش اضافه شده اند.

تغییر عمده در گروه مهندسی این دوره از آزمون کارشناسی ارشد این است که رشته آموزش مهندسی به رشته‌های مهندسی برق، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی معدن، مهندسی فناوری اطلاعات (IT)، مهندسی کامپیوتر و معماری اضافه شده و آموزش مهندسی با کد رشته ۱۲۹۵ از مجموعه مهندسی حذف شده است.

کد رشته ۱۳۰۳ نباتات اصلاح و زراعت به کدرشته ۱۳۰۳ اگرواکولوژی و ژنتیک گیاهی و در کدرشته ۱۳۵۱ طراحی شهری، رشته «طراحی فضاهای آموزشی» به معماری محیط‌های یادگیری تغییر نام داده اند.

عناوین رشته‌های امتحانی، گرایش‌های جدید در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳

کدرشته رشته گرایش توضیحات کد ۱۱۱۰ زبان شناسی زبان شناسی فرهنگ‌نویسی کد ۱۱۱۱ علوم قرآن و حدیث مطالعات قرآن و حدیث معارف قرآن معارف قرآن احیا تراث قرآنی و حدیثی تفسیر روایی کد ۱۱۱۲ فقه و حقوق فقه نجوم کد ۱۱۱۳ فلسفه و کلام اسلامی حکمت و کلام شیعی مطالعات اسلامی به زبان خارجی فلسفه اسلامی کد ۱۱۱۴ ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ادیان و عرفان ۱. ادیان شرق

۲. جنبش‌های نوپدید دینی کد ۱۱۱۷ علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی آموزش افراد با نیازهای ویژه گرایش آموزش و پرورش ابتدایی حذف شد کد ۱۱۲۸ زبان و ادبیات اردو زبان و ادبیات اردو آزمون این مجموعه منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد کد ۱۱۳۰ علوم سیاسی و روابط بین الملل اندیشه سیاسی اجتماعی معاصر کد ۱۱۳۱ مطالعات جهان مطالعات جهان مطالعات فلسطین کد ۱۱۳۸ علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی روابط عمومی و رسانه‌های اجتماعی علوم شناختی رسانه مدیریت رسانه خدمت عمومی دین و رسانه کد ۱۱۴۶ محیط زیست محیط زیست شهری کد ۱۲۰۳ شیمی بیوشیمی بیوفیزیک کد ۱۲۰۴ فیزیک مهندسی شتابگر ذرات بیوفیزیک کد ۱۲۰۸ ریاضی محاسبات و ریاضیات مهندسی کد ۱۲۵۱ مهندسی برق مهندسی فناوری ماهواره ۱. مخابرات ماهواره

۲. کنترل و الکترونیک ماهواره مهندسی شتابگر ذرات آموزش مهندسی کد ۱۲۵۵ مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر - رنگ

- چاپ

- پوشش‌های حفاظتی تغییر از کدرشته ۱۲۸۶ مهندسی پلیمر - صنایع رنگ به کد رشته ۱۲۵۵ مهندسی پلیمر کد ۱۲۵۷ مهندسی شیمی آموزش مهندسی بیوشیمی بیوفیزیک کد ۱۲۵۹ مهندسی صنایع آموزش مهندسی کد ۱۲۶۴ مهندسی عمران آموزش مهندسی کد ۱۲۶۷ مهندسی مکانیک مهندسی شتابگر ذرات آموزش مهندسی کد ۱۲۶۸ مهندسی معدن آموزش مهندسی کد ۱۲۷۲ مهندسی متالورژی و مواد مهندسی مواد پیشرفته مواد سازه‌ای کد ۱۲۷۶ مهندسی فناوری اطلاعات (IT) آموزش مهندسی کد ۱۲۷۷ مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر اینترنت اشیا آموزش مهندسی کد ۱۳۵۰ برنامه ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری محیط زیست شهری کد ۱۳۵۲ معماری آموزش مهندسی کد ۱۳۵۳ حفاظت و مرمت بناها، بافت‌ها و اشیای فرهنگی - تاریخی مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی ۱. حفاظت و مرمت میراث معماری

۲. حفاظت و مرمت میراث شهری این کد از مجموعه هنرهای تصویری و طراحی مستقل شده است. مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی ۱. آثار و مواد آلی

۲. آثار و مواد معدنی باستان سنجی کد ۱۳۵۹ هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کتاب آرایی کد ۱۳۶۲ طراحی صنعتی طراحی طلا و جواهر این رشته توسط یک مؤسسه غیرانتفاعی پذیرش می‌شود.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در روز جمعه چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و متقاضیان لازم است از روز سه شنبه اول اسفند تا پنجشنبه سوم اسفند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.