تداوم درگیری در مرز لبنان و اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در بیست‌ودومین روز از عملیات طوفان الاقصی مناطق مرزی لبنان و اراضی اشغالی همچنان شاهد درگیری میان رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که صدای چندین انفجار در منطقه مزارع شبعا در جنوب لبنان به گوش رسیده است.

حزب‌الله لبنان موضع صهیونیستی العباد در اطراف شهرک حولا واقع در بخش میانی اراضی جنوب لبنان و موضع صهیونیستی المرج در برابر شهرک مرکبا را مورد هدف قرار داد. ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرک‌های حولا و مرکبا در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

علاوه بر این توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های البستان، الضهیره و یارین واقع در بخش غربی اراضی جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.

خبرنگار المنار نیز از هدف قرارگرفتن موضع نظامی هونین توسط موشک‌های هدایت‌شونده خبر داد. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی، اطراف شهرک‌های زبقین و شیحین را نیز گلوله‌باران کرد.

همچنین خبرنگار المنار از پرواز هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در ارتفاع کم بر فراز منطقه النبطیه خبر داد.