به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع بیمارستانی در غزه از اوضاع نابسامان بهداشت و درمان با توجه به تداوم حملات هوایی رژیم صهیونیستی به این باریکه خبر دادند.

مدیر بیمارستان ناصر در خانیونس غزه گفت: اوضاع در غزه فاجعه بار است و تختی در بیمارستان نیست. بخش مراقبت‌های ویژه پر است.

وی افزود: اتاق عمل شبانه روز فعال است. انباشت زباله خطر شیوع بیماری‌های واگیر میان شهروندان و سرایت آن میان مجروحان را تشدید می‌کند.

جنگ در غزه در حالی وارد بیست و دومین روز شده که دشمن صهیونیستی اینترنت و تلفن همراه سراسر نوار غزه را قطع کرده تا جنایات وحشیانه اش علیه مردم بی دفاع غزه از دید جهانیان پنهان بماند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای غزه از هفتم اکتبر گذشته تاکنون به ۷۷۰۳ نفر افزایش یافته است. تاکنون ۳۱۹۵ کودک و ۱۸۶۳ زن در حملات دشمن صهیونیستی به شهادت رسیدند و شمار مجروحان نیز به ۱۹۷۴۳ نفر رسیده است.

این وزارتخانه تاکید کرد که رژیم اشغالگر از آغاز نبرد طوفان الاقصی ۸۲۵ مورد کشتار و قتل عام را در حق خانواده‌های فلسطینی مرتکب شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی روز گذشته در بمباران‌های نوار غزه ۵۳ کشتار و جنایت فجیع را علیه مردم غزه مرتکب شده است.

این وزارتخانه همچنین بیان کرد که گزارش‌هایی مبنی بر وجود ۱۸۰۰ نفر از جمله ۱۰۰۰ کودک در زیر آوار دریافت کرده‌ایم.