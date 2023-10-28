  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۱۳

عزت الرشق:

رژیم صهیونیستی در انجام عملیات زمینی علیه غزه سردرگم است

رژیم صهیونیستی در انجام عملیات زمینی علیه غزه سردرگم است

یکی از مقامات ارشد حماس از سردرگمی صهیونیست‌ها در آغاز عملیات زمینی گسترده علیه غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، «عزت الرشق» از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اظهار داشت که تردید دشمن صهیونیستی در حمله زمینی به نوار غزه منعکس کننده سردرگمی و نگرانی آن از عواقب این اقدام برای نیروهایش است.

وی افزود که مقاومت کاملاً برای نبرد زمینی آماده است.

الرشق تاکید کرد که بمباران وحشیانه نوار غزه در شب گذشته در چارچوب همان جنگ نسل کشی صورت گرفت که دشمن صهیونیستی با حمایت و پوشش آمریکا علیه ملت فلسطین در نوار غزه به راه انداخته است.

این مقام حماس همچنین تشدید محاصره غزه و قطع آب، سوخت، برق و غذا از آن را جنایتگی جنگی توصیف کرد و خواستار بازگشایی مداوم گذرگاه رفح شد.

از سوی دیگر، گرشون هکوهین ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد: هفتم اکتبر احساس امنیت برای اسرائیلی‌ها به طور کلی از بین رفت و همراه با آن این مفهوم که ما قادر به حمایت از مرزهای خود و شکست سریع دشمنان هستیم، به طور کلی فروپاشید.

کد مطلب 5923869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها