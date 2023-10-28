رژیم صهیونیستی در انجام عملیات زمینی علیه غزه سردرگم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، «عزت الرشق» از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اظهار داشت که تردید دشمن صهیونیستی در حمله زمینی به نوار غزه منعکس کننده سردرگمی و نگرانی آن از عواقب این اقدام برای نیروهایش است.

وی افزود که مقاومت کاملاً برای نبرد زمینی آماده است.

الرشق تاکید کرد که بمباران وحشیانه نوار غزه در شب گذشته در چارچوب همان جنگ نسل کشی صورت گرفت که دشمن صهیونیستی با حمایت و پوشش آمریکا علیه ملت فلسطین در نوار غزه به راه انداخته است.

این مقام حماس همچنین تشدید محاصره غزه و قطع آب، سوخت، برق و غذا از آن را جنایتگی جنگی توصیف کرد و خواستار بازگشایی مداوم گذرگاه رفح شد.

از سوی دیگر، گرشون هکوهین ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد: هفتم اکتبر احساس امنیت برای اسرائیلی‌ها به طور کلی از بین رفت و همراه با آن این مفهوم که ما قادر به حمایت از مرزهای خود و شکست سریع دشمنان هستیم، به طور کلی فروپاشید.