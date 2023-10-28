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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۳

تداوم تحرکات تلگرام علیه قسام

تداوم تحرکات تلگرام علیه قسام

منابع خبری اعلام کردند که پیام رسان تلگرام دسترسی به بسیاری از کانال های مرتبط با جنبش حماس را پس از تشدید درگیری های جاری در غزه مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان عربی، پیام رسان تلگرام دسترسی به بسیاری از کانال‌های مرتبط با جنبش حماس را پس از تشدید درگیری‌های جاری در غزه مسدود کرد.

بر اساس این گزارش، یکی از کانال‌های اصلی تحت مدیریت کتائب القسام (شاخه نظامی جنبش حماس) از دسترس حدود ۷۰۰ هزار دنبال کننده این کانال در پلتفرم‌های آی او اس و اندروید خارج شد.

همچنین یک حساب دیگر با بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده که به نمایندگی از حماس معروف بود، از دسترس کاربران آی او اس خارج اما همچنان در پلتفرم اندروید در دسترس است. این حساب پیش از این ویدئویی از سخنگوی کتائب القسام و نیز اسیران صهیونیست نزد حماس را منتشر کرده بود.

دیگر کانال‌هایی که حمایت از حماس را ابراز کرده بودند، علیرغم عدم آشکار شدن ارتباطشان با این جنبش، مسدود شدند.

کد مطلب 5923774

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