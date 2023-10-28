بازیگر معروف پاکستانی:تا زمان مرگ دردناک نتانیاهو زنده خواهم ماند

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از اکسپرس نیوز، «عثمان خالد بت» بازیگر پاکستانی در واکنش به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه در پیامی که در شبکه اجتماعی X منتشر شد، گفت: امیدوارم روزی را ببینم که این جنایتکار جنگی (نتانیاهو) به دست عدالت سپرده شود.

عثمان خالد بت گفت: هدف رژیم صهیونیستی از بین بردن حماس نیست، بلکه آنها همیشه می‌خواستند فلسطین را نابود کند و این چیزی است که امروز در حال رخ دادن است.

این بازیگر خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «این جنگ تنها در غزه پایان نخواهد یافت. بلکه مرگ شما بدتر و دردناک‌تر خواهد بود!