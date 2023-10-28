نقش دریادلان ارتش در تحکیم اقتدار جمهوری اسلامی بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه بعدازظهر شنبه در نشست ستاد معین اقتصاد دریا و صنایع دریامحور استان مرکزی که با حضور فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اظهار داشت: سفر به دور دنیا از سوی ناوگروه ۸۶ ارتش مأموریت افتخاری بزرگ برای کشور است چراکه سفری اقتدارآمیز در دوران تحریم صورت گرفت و به معنای واقعی هیمنه و ابهت نظام استکبار جهانی را تحقیر کرد.

وی اضافه کرد: اکنون آمریکا و صهیونیسم با جبهه حق وارد یک نبرد شده‌اند و در مرزهای جغرافیایی کشور، اقتدار بیش از هر زمان دیگر نیاز کنونی کشور است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه تلاش دولت سیزدهم کاهش فاصله‌ها با شرایط مطلوب است، افزود: استان مرکزی در تولیدات صنعتی رتبه نخست همچنین در حوزه کشاورزی موفقیت‌های بسیاری زیر چتر حمایتی صنایع کسب کرده است‌که نیاز است در این راستا تلاش بیشتری صورت گیرد تا با نقطه ایده آل دست یابیم.

مخلص الائمه گفت: با تعامل و هم افزایی فعالان اقتصادی استان مرکزی در سال گذشته و امسال به عنوان قطب صنعتی کشور، کارنامه درخشانی ارائه کردیم به گونه‌ای که رتبه دوم اشتغال ترکیبی کشور به این استان تعلق گرفت.

وی با اشاره به اینکه جهش قابل توجهی در حوزه اشتغال و کاهش بیکاری ایجاد شد، افزود: استان مرکزی در راه اندازی بنگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل در سال گذشته نیز رتبه برتر را کسب کرد.