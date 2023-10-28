نخستین واکنش «یحیی السنوار» در نوار غزه پس از عملیات طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یحیی السنوار، رییس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه از آمادگی این جنبش برای توافق با رژیم صهیونیستی بر سر اسرای بین دو طرف خبر داد.

السنوار گفت که حماس آماده توافقی است که بر اساس آن، همه اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی در قبال همه اسرای نزد مقاومت، آزاد شوند.

در همین ارتباط، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی بلافاصله در واکنش به اظهارنظر یحیی السنوار ادعا کرد: «بیانیه السنوار درباره ربوده شدگان اسرائیلی جنگ روانی حماس برای فشار به افکار عمومی اسرائیل است.»

«ابوعبیده» سخنگوی کتائب القسام هم پیش از این گفت که ۵۰ اسیر صهیونیست در بمباران نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدند. کتائب القسام طی چند روز گذشته چهار اسیر را با میانجی‌گری قطر و مصر، آزاد کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی هم گفته بود که نیروهای مقاومت حماس، ۲۰۰ نفر را به اسارت گرفته‌اند. پیش از این ارتش رژیم اشغالگر مدعی شده بود که حماس، ۱۵۵ نفر را اسیر کرده است.

ابوعبیده پیشتر گفته بود که تعداد اسرای صهیونیست در غزه نزدیک به ۲۵۰ نفر هستند که ۲۰۰ نفر آن‌ها در نزد القسام و بقیه نیز در نزد دیگر گروه‌های مقاومت هستند.

شبکه «الجزیره» هم روز گذشته خبر داد که مذاکراتی برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه و تکمیل توافق تبادل اسرا در جریان است.

الجزیره به نقل از منابع خود نوشت: «مذاکرات برای توافق آتش‌بس و تکمیل توافق تبادل اسرا بین حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر به‌سرعت در جریان است».