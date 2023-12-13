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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۵

حمله مقاومت به پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی العمر

حمله مقاومت به پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی العمر

مقاومت عراق از حمله موشکی به پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی العمر سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی العمر در سوریه را هدف قرار داده‌اند.

مقاومت عراق عصر روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی العمر را مورد حمله های خمپاره‌ای خود قرار داده و این خمپاره‌ها به صورت دقیق به اهداف مورد نظر اصابت کرده‌اند.

دوشنبه نیز مقاومت اسلامی عراق از حمله به پایگاه اشغالگران آمریکایی در منطقه الشدادی واقع در جنوب الحسکة سوریه خبر داده بودند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که صدای انفجارهای متعدد در اطراف پادگان نظامی آمریکا در روستای الخضراء واقع در نزدیک میدان نفتی العمر در حومه دیرالزور شرقی به گوش رسید.

مقاومت اسلامی عراق پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی در سوریه و عراق را به علت نقش مدیریتی و حمایتی آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه بخشی از اهداف مشروع خود می‌داند.

در همین رابطه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که سطح حملات ضد ارتش آمریکا در عراق و سوریه طی هفته‌های اخیر به نسبت ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است. یک مجله آمریکایی با اعلام این موضوع تاکید کرد که نیروهای نظامی این کشور جان خود را بدون دلیل به خطر می‌اندازند، چرا که مسئولان سیاسی فاقد شجاعت سیاسی لازم هستند.

کد مطلب 5965503

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