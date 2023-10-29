ضربه مهلک جدید رزمندگان حماس به دشمن صهیونیست

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حملات هوایی، زمینی و دریایی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در میان سکوت مجامع بین المللی و بی تفاوتی سران کشورهای عربی ادامه دارد.

حملات موشکی به کریات شمونه

در پی حملات موشکی مقاومت از جنوب لبنان به شمال اراضی اشغالی، آژیر هشدار در الجلیل غربی و شهرک‌های صهیونیستی «نهاریا»، «شلومی»، «متسوفا» و «البصه» به صدا درآمده و صدای چندین انفجار نیز به گوش رسیده است.

خبرنگار الجزیره اعلام کرد که بیش از ۱۰ موشک از جنوب لبنان به سوی الجلیل غربی شلیک شده است.

رسانه‌های عبری زبان نیز گزارش دادند که ۴ موشک از مزارع شبعا به سوی «حتسور هگلیلیت» و «روش بینا» پرتاب شده است. این رسانه‌ها مدعی شدند که از این ۴ موشک، ۲ موشک توسط ارتش رژیم صهیونیستی رهگیری شده و ۲ موشک دیگر نیز در مناطق باز سقوط کرده است.

حزب الله: نظامیان دشمن صهیونیست را هدف قرار دادیم

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت پس از رصد دقیق نظامیان رژیم صهیونیستی در موضع المالکیه و مناطق پیرامونی آن، فورا آنان را هدف قرار دادند و از آسیب‌دیدن دشمن اطمینان دارند.

همچنین حزب‌الله اعلام کرد که رزمندگان مقاومت موضع صهیونیستی سماقه در مزارع اشغالی شبعا را هدف قرار داده‌اند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که حزب‌الله یک برجک مخابراتی را در موضع صهیونیستی ریشا در برابر بخش غربی مرزهای جنوبی لبنان هدف قرار داده است.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره گزارش داد که در پی پرتاب مجدد موشک به سوی الجلیل از سمت لبنان، آژیرهای هشدار در شهرک صهیونیستی «کریات شمونه» در شمال اراضی اشغالی به صدا در آمده است.

رسانه‌های عبری زبان از سقوط دو موشک به شهرک صهیونیستی کریات شمونه و وقوع حریق در یکی از ساختمان‌های صهیونیستی خبر می‌دهند.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره پرتاب موشک از جنوب لبنان به سوی الجلیل و صفد مخابره شده بود و رسانه‌های عبری زبان از به صدادرآمدن آژیر هشدار در منطقه الجلیل در نزدیکی مرزهای لبنان و ارتفاعات جولان خبر داده بودند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که دو موشک شلیک‌شده به سوی منطقه صفد را رهگیری کرده و موشک سوم نیز در یک منطقه باز سقوط کرده است.

خبرنگار الجزیره نیز اعلام کرده بود که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی محل پرتاب این موشک‌ها از جنوب لبنان را گلوله‌باران کرده است.

از سوی دیگر یک پهپاد صهیونیستی یکی از خانه‌های واقع در شهرک میس الجبل را با موشک هدف قرار داد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرک‌های عیترون، یارین، الجبین و شیحین در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.

۲ تانک رژیم صهیونیستی در شمال غرب غزه هدف قرار گرفت

قسام اعلام کرد که دو تانک رژیم صهیونیستی را در شمال غرب غزه هدف قرار داده است.

در بیانیه قسام آمده است: دو تانک نیروهای اسرائیلی که به شمال غرب غزه رخنه کرده بودند را هدف قرار دادیم.

قسام شاخه نظامی حماس و سرایا القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین اعلام کردند که نظامیان صهیونیست را در شمال غرب غزه هدف هدف قرار داده اند.

در بیانیه حماس از هدف قرار گرفتن نظامیان صهیونیست در شمال غرب بیت لاهیا با پهپاد انتحاری الزواری خبر داده شده است.

در بیانیه جهاد اسلامی هم از حملات به نظامیان رژیم صهیونیستی و ادوات آنها با موشک و خمپاره خبر داده شده است.

درگیری شدید در شرق بیت حانون

خبرنگار روسیاالیوم از درگیری شدید و شنیده شدن صدای انفجارهایی در شرق بیت حانون در شمال شرق غزه خبر داد.

سخنگوی جهاد اسلامی: نیروهای دشمن زمین گیر شده اند

طارق سلمی سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین هم گفت: دشمن در بحران و مخمصه بزرگی گرفتار شده است.

وی با اشاره به رویارویی مبارزان فلسطینی با نظامیان رژیم صهیونیستی و متوقف کردن آنها، افزود: نیروهای دشمن زمین گیر شده اند و توان پیشروی ندارند.

حادثه امنیتی خطرناک در ایرز

رسانه های رژیم صهیونیستی از حادثه امنیتی خطرناک در ایرز در شمال غزه و شنیده شدن صدای تیراندازی شدید خبر دادند.

در ابتدا گروهی از مبارزان قسام از موانع مرزی عبور کرده و خود را به غرب ایرز در داخل اراضی اشغالی رسانده و با موشک‌های ضدزره جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.

به دنبال آن قسام اعلام کرد که مبارزانش شماری از نظامیان اسرائیلی را در داخل این جنگ‌افزارها به قتل رساندند.

پس از پایان این عملیات و رسیدن نیروهای پشتیبانی ارتش رژیم صهیونیستی به نزدیکی ایرز، درگیری مسلحانه شدیدی میان آن‌ها و مجاهدان قسام اتفاق افتاده است.

خبرنگار روسیاالیوم گزارش داد: حادثه با عملیات رخنه نیروهای قسام پشت خطوط نظامیان اسراییلی آغاز شد و نیروهای حماس با موشک ضدزره به سمت ادوات زرهی اسراییلی حمله ور شدند.

همزمان خبرنگار الجزیره گزارش داد: نیروهای قسام با نظامیان اسراییلی در نزدیکی مرکز نظامی ایرز درگیر شدند. این نیروها پشت خطوط دشمن در نزدیکی گذرگاه ایرز رخنه کردند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم از حملات شدید خمپاره ای از غزه به سمت این منطقه خبر داد.

گردان‌های قسام اعلام کرد با موشک و خمپاره پایگاه ایرز را در هم کوبیده تا نیروهای پشتیبانی دشمن صهیونیستی قادر به امدادرسانی به نیروهای خود و جنگ‌افزارهای هدف قرار گرفته در این منطقه نباشند.

عملیات نفوذ گردان‌های شهید عزالدین قسام به آن سوی دیوار امنیتی در حد فاصل میان نوار غزه و فلسطین اشغالی آن هم در روز بیست و سوم جنگ علیه غزه شکست فجیع دیگری برای رژیم صهیونیستی است. این عملیات از زمان حمله مجاهدان قسام در هفتم اکتبر به پایگاه‌های نظامی و شهرک‌های صهیونیست نشین در اطراف نوار غزه در نوع خود بی‌سابقه است.

در حالی مجاهدان حماس موفق به نفوذ به داخل فلسطین اشغالی شده و با نظامیان صهیونیستی در آن سوی مرز در پایگاه نظامی ایرز درگیر شده‌اند که همه تلاش‌های ارتش صهیونیستی برای ورود زمینی به نوار غزه شکست خورده است.

عملیات حمله به ارتش صهیونیستی از پشت و آن هم در داخل اراضی اشغالی نقطه عطفی در این نبرد به شمار می‌رود.

استفاده نظامیان صهیونیست از گاز سمی قبل از هر حمله زمینی

برخی منابع به استفاده نظامیان صهیونیست از سلاح‌های ممنوعه در جریان حملات زمینی به غزه اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برخی منابع به استفاده نظامیان صهیونیست از سلاح‌های ممنوعه در جریان حملات زمینی به غزه اشاره کردند. این منابع اعلام کردند: نظامیان اشغالگر قبل از پیشروی به منطقه عملیات از گازهای سمی استفاده می‌کنند. منابع مذکور بیان کردند: نظامیان اشغالگر پس از چهار ساعت از استفاده از این گازها اقدام به پیشروی می‌کنند. این منابع افزودند: این گازها در مناطق اصلی عملیات به ویژه در بیت لاهیا و بیت حانون استفاده شده است. پیش از این نشریه میدل ایست آی، از احتمال حمله شیمیایی غافلگیرانه اسراییل با استفاده از گاز اعصاب علیه تونل‌های زیر زمینی حماس در غزه خبر داده و اعلام کرده بود: گروه‌های فلسطینی انتظار دارند که اسراییل با نظارت کماندوهای نیروهای دلتای آمریکا به عنوان بخشی از حمله غافلگیرانه به نوار غزه، تونل‌های حماس را با نوعی گاز اعصاب یا سلاح شیمیایی پر کند. اسراییل و آمریکا امیدوارند به عنصر غافلگیری دست یابند تا به تونل‌های حماس نفوذ کنند، حدود ۲۲۰ اسیر را نجات دهند و هزاران نیروی حماس را بکشند. میدل ایست آی آورده است: این طرح به عنصر غافلگیری بستگی دارد تا با استفاده از گازهای ممنوعه بین المللی، به ویژه گازهای اعصاب و سلاح‌های شیمیایی، قاطعانه در نبرد پیروز شود. مقادیر زیادی گاز عصبی به داخل تونل‌ها پمپ می‌شود. نیروی دلتای ایالات متحده بر مقدار زیادی گاز عصبی که به داخل تونل‌های حماس پمپاژ می‌شود، نظارت خواهد کرد که می‌تواند حرکت بدن را برای مدت زمانی بین ۶ تا ۱۲ ساعت فلج کند. بیشتر گازهای عصبی که از طریق پوست استنشاق یا جذب می‌شوند، با فلج کردن مرکز تنفسی سیستم عصبی مرکزی و فلج کردن ماهیچه‌های اطراف ریه‌ها، می‌توانند بین یک تا ۱۰ دقیقه انسان را بکشد. علائم قرار گرفتن در معرض این عامل شامل حالت تهوع و سردردهای شدید، تاری دید، ترشح آب دهان، تشنج عضلانی، ایست تنفسی و از دست دادن هوشیاری است.

آمار جدید شهدای ناشی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

سخنگوی وزارت بهداشت غزه به آمار جدیدی از شهدای ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه به آمار جدیدی از شهیدان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه اشاره کرد. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: اشغالگران طی ساعات گذشته مرتکب ۵۶ کشتار شدند که در نتیجه آن ۳۰۲ نفر به شهادت رسیدند که بیشتر آنان را آوارگان تشکیل می‌دهند. وی افزود: شمار شهیدان ناشی از حملات هوایی اشغالگران به ۸۰۰۵ نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت غزه بیان کرد: اشغالگران عامدانه خانواده‌ها را هدف قرار می‌دهند و ۸۸۱ خانواده از بین رفته اند. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: شمار شهیدان در غزه به ۸۰۰۵ نفر رسیده که در این میان ۳۳۴۲ نفر کودک و ۲۰۶۲ زن و ۴۶۰ سالخورده به چشم می‌خورند.

موج جدید حملات موشکی به تل آویو / قسام نظامیان دشمن را غافلگیر کرد

مقاومت فلسطین در موج جدید حملات خود به اراضی اشغالی، تل آویو و چند منطقه دیگر را موشک باران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرایا القدس اعلام کرد: مواضع تجمع نظامیان دشمن را با خمپاره هدف قرار دادیم. همزمان منابع عبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در هرتزلیا و شهرهای نزدیک به تل آویو خبر دادند. خبرنگار الجزیره هم از موج جدید حملات موشکی از غزه به سمت مواضع و شهرک‌های صهیونیست نشین خبر داد و اعلام کرد: صدای آژیر خطر در هرتزلیا، کفار سابا و رعنانا در شمال تل آویو به صدا درآمده است. بر اساس این گزارش، صدای آژیر خطر در شهرهایی مانند تل آویو و هرتزلیا برای دومین بار ظرف کمتر از ده دقیقه به صدا درآمد. خبرنگار الجزیره از اصابت موشک به هود هشارون و حرکت آمبولانس‌ها به سمت این منطقه خبر داد. همزمان گردان‌های قسام اعلام کردند: مبارزان ما نیروهای نفوذ کننده به شمال غزه بیت لاهیا را پس از نفوذ به پشت خطوط آنها و درگیری با صهیونیست‌ها، غافلگیر کردند.

امارات عملیات زمینی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد

امارات متحده عربی عملیات زمینی نیروهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد.

وزارت خارجه امارات با انتشار بیانیه‌ای عملیات زمینی اسراییل علیه فلسطینیان در نوار غزه را محکوم کرد. خبرگزاری دولتی امارات (WAM) به نقل از وزارت خارجه این کشور، خبر محکومیت عملیات زمینی صهیونیست‌ها علیه باریکه غزه را منتشر کرد. امارات متحده عربی که در سال ۲۰۲۰ به نخستین کشور خلیج فارس بدل شد که روابط خود با تل آویو را عادی‌سازی می‌کند، همچنین «درباره تشدید تنش از سوی اسراییلی‌ها و همچنین شدت گرفتن بحران بشردوستانه که جان غیرنظامیان بیشتری را تهدید می‌کند، عمیقاً ابراز نگرانی کرد.»

عذرخواهی نتانیاهو در پی تشدید انتقادات داخلی / پست اعتراضی حذف شد!

بنیامین نتانیاهو که اظهارات دیروزش موج انتقادات گسترده‌ای را در جامعه اسرائیلی برانگیخت، مجبور به عذرخواهی شد. روز گذشته نتانیاهو از پذیرش مسئولیت شکست ناشی از حمله مجاهدان قسام در هفتم اکتبر شانه خالی کرد و نیروهای امنیتی و ارتش را مسئول این رخداد معرفی کرد.

نتانیاهو قبل از عذرخواهی، پست خود در شبکه ایکس در انتقاد از فرماندهان سرویس‌های امنیتی و ارتش و متهم کردن آن‌ها به عنوان عامل شکست امنیتی هفتم اکتبر را حذف کرد. یائیر لاپید نخست وزیر سابق و رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در اظهاراتی عنوان کرد که نتانیاهو شب گذشته تمامی خطوط قرمز را زیر پا گذاشت و در حالی که نظامیان اسرائیلی در حال جنگ علیه حماس و حزب الله در جنوب و شمال هستند، او بجای حمایت از این نظامیان، آنها را سرزنش و ملامت کرد. لاپید تصریح کرد که فرار از پذیرش مسئولیت این شکست و سرزنش کردن وزارت جنگ موجب تضعیف ارتش در جنگ با دشمنان خواهد شد و نتانیاهو باید سریعاً بابت این اظهارات عذرخواهی کند. در همین حال، بنی گانتز عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی هم خواستار عقب‌نشینی نتانیاهو از اظهاراتش علیه سرویس‌های امنیتی و متهم کردن مسئولان این سرویس‌ها به شکست هفتم اکتبر شد. رهبر حزب کار هم گفت که نتانیاهو در دفتر خود نشسته و فرماندهان ارتش را مسئول شکست هفتم اکتبر در مرزهای باریکه غزه معرفی می‌کند. میخائیلی گفت: در حالی که ارتش با حماس می‌جنگد، نتانیاهو نیز با ارتش و اسرائیلی‌ها وارد جنگ شده است.

اسراییل قصد بمباران یک بیمارستان رابا ۱۴ هزار آواره وصدها زخمی دارد

سخنگوی هلال احمر فلسطین اعلام کرد که مسئولان این سازمان شدیداً از سمت اشغالگران صهیونیست تهدید شده‌اند تا فوراً بیمارستان قدس در نوار غزه را تخلیه کنند.

وی در ادامه افزود: آنها ما را تهدید به بمباران بیمارستان کرده‌اند و از نخستین ساعات صبح امروز حملات گسترده‌ای علیه اطراف بیمارستان انجام داده‌اند که باعث شده این مناطق کاملاً تخریب شود.

سخنگوی هلال احمر فلسطین تصریح کرد: تخلیه این بیمارستان به دلیل حضور صدها زخمی بسیار سخت است. در کنار این زخمی‌ها ۱۴ هزار آواره فلسطینی در این بیمارستان مستقر هستند و ما نسبت به احتمال بمباران این بیمارستان بسیار نگران هستیم.

رژیم صهیونیستی پیش از این در جنایتی خونین بیمارستان المعمدانی غزه را با وجود حضور صدها زخمی در این بیمارستان بمباران کرده بود که به دنبال آن صدها فلسطینی شهید شدند.

وضعیت بحرانی غزه / از صداهای زیر آوار تا ۲۰ حمله هوایی در هر دقیقه

سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه امروز یکشنبه تاکید کرد: شماری از پرسنل ما هنگام امدادرسانی و اعزام به محل بمباران‌ها به شهادت رسیدند.

وی افزود: هنوز افراد زیادی زیر آوار هستند و تا این لحظه دسترسی به آن‌ها مقدور نبوده است.

سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه تاکید کرد: هر دقیقه حدود ۲۰ مورد حمله اتفاق می‌افتد و تیم‌های امدادی اعزام می‌شوند.

وی افزود: شماری از شهروندان از شنیده شدن صدای افرادی در زیر آوار خبر دادند.

وی با اشاره به کمبود شدید امکانات در نوار غزه، افزود: باید تیم‌های امدادی از کشورهای عربی برای کمک‌رسانی وارد غزه شوند.

در همین رابطه سخنگوی هلال احمر فلسطین نیز تاکید کرد: شرایط در غزه بسیار سخت و دشوار است و ما در آستانه وقوع یک فاجعه قرار داریم.

وی افزود: اگر سازمان‌ها و نهادهای بین المللی جهت توقف بمباران بیمارستان‌ها وارد عمل نشوند، این فاجعه در مقیاس گسترده در غزه رخ خواهد داد.

استفاده از بمب‌های سنگرشکن برای تخریب منازل فلسطینی‌ها!

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که اشغالگران صهیونیست برای بمباران منازل مسکونی در نوار غزه از بمب‌های سنگرشکن استفاده می‌کنند که همین مسأله باعث تشدید حجم آوارها و کشتار غیرنظامیان در این منطقه شده است.

این نوع بمب‌ها غالباً برای هدف قرار دادن استحکامات نظامی و نه منازل مسکونی استفاده می‌شود.

از سوی دیگر المیادین گزارش داد که نزدیک به ۲ هزار فلسطینی در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه ناپدید شده‌اند.

بر اساس این گزارش، نیمی از این افراد را کودکان تشکیل می‌دهند. پیشتر گزارش شده بود که بیش از هزار فلسطینی هنوز زیر آوار ناشی از حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار دارند.

همچنین نزدیک به یک میلیون و نیم فلسطینی مجبور به ترک منازل خود در نوار غزه شده و در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند.

رژیم صهیونیستی «ایلان ماسک» را تهدید کرد!

اشلومو کاری، وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی همزمان با تشدید حملات وحشیانه اشغالگران به نوار غزه و با هدف عدم مخابره اخبار کشتار فلسطینی‌ها در این باریکه به جهان بیرون، مدعی شد که رژیم صهیونیستی برای مقابله با برنامه ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت اسپیس‌ایکس آمریکا، جهت تامین اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای ساکنان نوار غزه، از تمام ابزارهای خود استفاده خواهد کرد.

کاری در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) که مدیرعامل این شرکت نیز ایلان ماسک است، مدعی شد: حماس از این (استارلینک) برای فعالیت‌های تروریستی استفاده خواهد کرد و هیچ شکی در این نیست؛ ما می‌دانیم و ماسک هم می‌داند.»

میلیاردر آمریکایی در پاسخ نوشت که «خام و ساده‌لوح نیست» و توضیح داد که این برنامه چطور کار می‌کند و اینکه «پیش از فعال کردن ترمینال، با اسراییل و آمریکا بررسی امنیتی انجام خواهد شد.»

ماسک ادامه داد: ما برای تایید اینکه از (استارلینک) صرفاً برای اهداف بشردوستانه استفاده می‌شود، اقدامات دیگری انجام خواهیم داد.

موساد از سوی یک گروه هکری تهدید شد

به تازگی و همزمان با تداوم حملات وحشیانه صهیونیست‌ها علیه نوار غزه، پیامی تصویری از سوی گروه هکری موسوم به عصای موسی در فضای مجازی منتشر شده است.

گروه هکری عصای موسی با انتشار تصاویر دوربین‌های مشرف بر مقر موساد و یگان ۸۲۰۰، اعلام کرده که توانسته این دوربین‌ها را هک کرده و اطلاعات آن را بدست آورد.

پیام هشدارآمیز گردان‌های قسام خطاب به صهیونیست‎‌ها

گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس در پی تلاش‌های ناکام ارتش رژیم صهیونیستی برای ورود زمینی به نوار غزه، در پیامی تصویری به اشغالگران هشدار داد.

در این پیام آیه شریفه «فَلَا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا» به معنای «پس تعجیل در کار آنها مکن که ما حساب (روز و ساعت عذاب) آنان را کاملاً در نظر داریم»، استفاده شده است که در واقع هشداری به صهیونیست‌ها درباره وقایع پیش روی آنها در صورت تجاوز زمینی علیه غزه است.

شمار شهدای کرانه باختری از ابتدای «طوفان الاقصی» به ۱۱۴ نفر رسید

در حمله بامداد امروز اشغالگران صهیونیست به کرانه باختری دو فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند.

منابع پزشکی اعلام کردند که رماح جلال بشارات جوان فلسطینی که در حمله صهیونیست‌ها به طوباس زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیده است.

در اردوگاه عسکر در شرق نابلس هم جوانی فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست شهید شد.

شمار شهدای کرانه باختری از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا این لحظه به ۱۱۴ نفر افزایش یافته است.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود در برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی به حملات وحشیانه علیه زیرساخت‌های حیاتی و مسکونی نوار غزه اقدام کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰۰ غیر نظامی و انسان بی گناه را به شهادت رسانده است.

حملات هوایی، زمینی و دریایی اشغالگران صهیونیست

شبکه الجزیره گزارش داد که حملات هوایی گسترده ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف غزه به ویژه خانیونس از ساعاتی قبل مجدداً ازسرگرفته شده است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر از سرگیری حملات هوایی علیه نوار غزه، با آتش توپخانه خود و حملات سنگین به وسیله قایق‌های جنگی از سمت دریا، مناطق مختلف شهر غزه را هدف قرار داد.

تنها در یک نمونه از حملات هوایی اشغالگران صهیونیست علیه یک منزل مسکونی در خانیونس دست کم ۹ فلسطینی از جمله سه کودک به شهادت رسیده و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.

المیادین نیز گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ساعتی قبل مناطق اطراف بیمارستان القدس در تل الهوا واقع در غرب غزه را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش تعداد شهدای فلسطینی بعد از سلسله حملات گسترده علیه منازل مسکونی و مسجد اردوگاه النصیرات و المغراقه در مرکز نوار غزه به ۲۱ تن افزایش یافت.

نمایان شدن حجم جنایات اشغالگران با وصل جزئی شبکه اینترنت

المیادین اضافه کرد که با وصل جزئی شبکه اینترنت در برخی مناطق غزه حجم کشتارها و جنایات رژیم صهیونیستی طی ۲ شب گذشته نمایان شده است.

خبرنگار این شبکه تاکید کرد که پیش بینی می‌شود تعداد شهدا به بیش از هشت هزار شهید و تعداد زخمی‌ها به ۲۰ هزار تن برسد.

اکثر مجروحان فلسطینی از سوختگی‌های شدیدی رنج می‌برند که نمی‌توان آنها را در بیمارستان‌های نوار غزه درمان کرد.

یورش نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری

از سوی دیگر عناصر ارتش رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل به محله‌های مختلف شهر طولکرم در شمال کرانه باختری یورش برده و تعداد زیادی از فلسطینی‌ها را بازداشت کردند.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که درگیری‌های سنگینی در محورهای مختلف شهر جنین رخ داده و اشغالگران به منازل فعالان و اسرای فلسطینی در این منطقه یورش می‌برند.

در همین رابطه هلال احمر فلسطین اعلام کرد که ۳ فلسطینی به ضرب گلوله اشغالگران در منطقه طمون واقع در جنوب طوباس در کرانه باختری زخمی شده اند. همچنین گزارش‌های منتشر شده از شهادت یک جوان فلسطینی در این منطقه حکایت دارد.

نظامیان صهیونیست مانع ورود خودروهای امدادرسان به منطقه بیت ریما در کرانه باختری برای انتقال مجروحان به بیمارستان‌های رام الله شدند.

اشغالگران صهیونیست علاوه بر این، خانه خانواده شهید حسن قطنانی در اردوگاه عسکر قدیم در نابلس را منفجر کردند. در جریان درگیری‌ها در این اردوگاه در شمال کرانه باختری یک جوان فلسطینی به شهادت رسید.

ساقط شدن پهپاد اسرائیلی توسط نیروهای مقاومت

گردان جنین اعلام کرد که نیروهای وابسته به این گردان با عناصر ارتش رژیم اشغالگر در محله المراح واقع در شهر جنین درگیر شده اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای مقاومت فلسطین مستقیماً با عناصر اشغالگر درگیر شده و تعدادی از تجهیزات نظامی آنها را در منطقه السیله الحارثیه واقع در غرب جنین هدف قرار دادند.

گردان جنین همچنین اعلام کرد که نیروهای فلسطینی موفق شدند یک پهپاد متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در جریان درگیری‌های شهر جنین ساقط کنند.

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