تمدید پروانه فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در «سامانه حمد»

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو مصوبه جلسه ۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت مبنی بر تسریع فرآیند تمدید پروانه فعالیت مؤسسات قرآنی به آگاهی می‌رساند آن دسته از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت که پروانه فعالیت آنها منقضی شده است می‌توانند با مراجعه به پروفایل خود در سامانه حمد (به نشانی: qia.ir) نسبت به ثبت درخواست و تمدید پروانه فعالیت اقدام نمایند.

گفتنی است بر اساس فرآیند جدید تعریف شده در سامانه حمد؛ پس از ثبت درخواست و تکمیل مدارک لازم، حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پروانه فعالیت مؤسسه صادر خواهد شد.

همچنین شایان ذکر است صدور مجوز و پروانه فعالیت مؤسسات قرآنی جدیدالتاسیس همچنان مانند روال سابق از طریق سامانه maraakez.ir انجام می‌پذیرد.