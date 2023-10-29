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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

به مدت ۲۴ ساعت انجام خواهد شد؛

تمدید پروانه فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در «سامانه حمد»

تمدید پروانه فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در «سامانه حمد»

پروانه فعالیت آن دسته از مؤسسات قرآنی که پروانه فعالیت آنها منقضی شده است می‌توانند با مراجعه به «سامانه حمد» ظرف مدت ۲۴ ساعت آن را تمدید نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو مصوبه جلسه ۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت مبنی بر تسریع فرآیند تمدید پروانه فعالیت مؤسسات قرآنی به آگاهی می‌رساند آن دسته از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت که پروانه فعالیت آنها منقضی شده است می‌توانند با مراجعه به پروفایل خود در سامانه حمد (به نشانی: qia.ir) نسبت به ثبت درخواست و تمدید پروانه فعالیت اقدام نمایند.

گفتنی است بر اساس فرآیند جدید تعریف شده در سامانه حمد؛ پس از ثبت درخواست و تکمیل مدارک لازم، حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پروانه فعالیت مؤسسه صادر خواهد شد.

همچنین شایان ذکر است صدور مجوز و پروانه فعالیت مؤسسات قرآنی جدیدالتاسیس همچنان مانند روال سابق از طریق سامانه maraakez.ir انجام می‌پذیرد.

کد مطلب 5924360

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