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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۷

۲۲۰ زائر دیلمی برای حضور در سالگرد ارتحال امام (ره) اعزام شدند

۲۲۰ زائر دیلمی برای حضور در سالگرد ارتحال امام (ره) اعزام شدند

بوشهر- در آستانه سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، ۲۲۰ زائر از شهرستان دیلم برای حضور در این مراسم بدرقه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) ۲۲۰ زائر از شهرستان دیلم برای حضور در این مراسم با حضور مسئولان شهرستان بدرقه شدند.

مراسم بدرقه کاروان ارتحال امام راحل (ع) با حضور امام جمعه، فرماندار، فرماندهی سپاه و سایر مسئولان شهرستان دیلم در جوار یادمان شهدای گمنام دیلم برگزار شد

محمد اسدی، فرماندار دیلم صبح شنبه در حاشیه این مراسم گفت: کاروان ۲۲۰ نفری زائران ابتدا با حضور بر مزار شهدای گمنام با شهدای والامقام تجدید بیعت و میثاق کردند و سپس با بدرقه مسئولان شهرستان به سوی مرقد معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) رهسپار شدند.

کد مطلب 6124735

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