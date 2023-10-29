به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز خدایی روز یک شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: با انجام تعمیرات اساسی در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز و پایش خطوط انتقال، آماده استفاده از تمام توان عملیاتی برای گذر مطمئن و موفق از فصل سرما هستیم.

وی با اشاره به اهمیت بخشی به ضریب ایمنی بالای انتقال گاز در منطقه شمالغرب کشور، اظهار کرد: تأسیسات و مراکز بهره برداری خطوط لوله این منطقه برای تأمین گاز مورد نیاز همه بخش‌های مصرف، با ضریب اطمینان بالا بر روی مدار قرار دارد.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز گفت: نیازسنجی و تأمین قطعات یدکی حساس و ضروری و ایجاد بستر مناسب به منظور حضور تیم‌های عملیاتی در تأسیسات و مسیرهای سخت عبور خطوط انتقال گاز و سرویس دهی به موقع شیرهای بین راهی، ضریب اطمینان برای رساندن سوخت پاک به دست مصرف کنندگان را تقویت می‌کند.

خدایی ادامه داد: در نیمه نخست سالجاری، ۹۸۴ کیلومتر از خطوط لوله این منطقه به طور هوشمند و پیگرانی (تمیز از مایعات، میعانات گاز و غیره) شده و چهار هزار و ۲۱۷ کیلومتر ولتاژگیری و ۲ هزار و ۹۵۸ کیلومتر نشت یابی توسط پرسنل منطقه انجام شده است.

وی یادآور شد: در زمستان سال گذشته، با وجود سرمای بی سابقه در سردترین نقطه ایران که استمرار سرما نیز کم سابقه بود، با تلاش‌های همکاران این منطقه، با موفقیت از بحران گاز عبور کردیم و امید است امسال نیز همانند سال‌های قبل در این زمینه موفق عمل کنیم.

خدایی، افزود: با در نظر گرفتن تجربیات سال‌های قبل، پیش از آغاز فصل سرما، تجهیزات، امکانات و لوازم یدکی مورد نیاز برای تعمیر خطوط لوله و تأسیسات در مواقع اضطراری فراهم شده و این منطقه با برخورداری از تجهیزات و امکانات برای انتقال پایدار گاز در زمستان پیش رو آماده است.