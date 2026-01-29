به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه چهلوسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزدهای موضوع «هنر» را در گروههای «کلیات هنر»، «هنرهای تجسمی»، « عکاسی»، «معماری و شهرسازی»، «موسیقی»، «هنرهای نمایشی»، «نمایشنامه» و «تربیت بدنی» معرفی کرد.
سه کتاب زیر در گروه «کلیات هنر» به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند:
ـ فلسفه هنرهای دینی، تألیف گوردون گراهام، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، ویرایش امید محمدحیدر، تهران: نی، ۱۴۰۳، ۲۵۸ص.
ـ نقاش مردهها: سه روایت از تصویر در ایران، تألیف امیر نصری، تهران: گیلگمش، ۱۴۰۳، ۳۲۰ص.
ـ ذهنیات معماری در مکتوبات فارسی در شرق ایرانزمین سدههای نخست اسلامی، تألیف فرزاد زرهداران، تهران: نشر و پژوهش شیرازه کتاب؛ دانشگاه شهید بهشتی، ۱۴۰۳، ۲۸۱ص.
در مرحله دوم دو کتاب در گروه «هنرهای تجسمی» ارزیابی خواهند شد:
ـ کتیبههای دوران اسلامی، تألیف شیلا بلر، ترجمه ولیالله کاووسی، تهران: کتاب آبان، ۱۴۰۳، ۴۴۰ص.
ـ دیباچهنویسی بر مرقع: نگارش تاریخ هنر در ایران قرن دهم هجری، تألیف دیوید جی. راکسبرو، ترجمه و تحقیق حنیف رحیمیپردنجانی، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری "متن"، ۱۴۰۳، ۴۰۰ص.
اثر زیر در گروه «عکاسی» به عنوان نامزد معرفی شد:
ـ تسخیر نور: تاریخ اجتماعی و زیباشناختی عکاسی، تألیف رابرت هرش، ترجمه کیوان نیکطبیعت؛ ویرایش فاطمه لشکرینژاد. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)؛ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۴۰۲، ۷۰۴ص.
۱۱ کتاب در گروه «هنرهای نمایشی» به مرحله دوم راه پیدا کردند:
ـ ۱۹۶۸ و سینمای جهانی، ویراسته کریستینا گرهارت و سارا سلجوقی، بهکوشش شاهین محمدیزرغان، ویرایش نجمه عالی تهران: رایبد، ۱۴۰۳، ۴۹۱ص.
ـ راهنمای فلسفه و فیلم راتلج، ویراسته یزلی لیوینگستن و کارل پلنتینگا، ترجمه معصومه گنجهای، تهران: حکمت سینا، ۱۴۰۳، ۲ج.
ـ روشهای پژوهش در طراحی صحنه فیلم و تئاتر: امر درونی، سردبیران: دانا وو و دیوید وانگ، ترجمه و تألیف پیام فروتن، تهران: فرگام، ۱۴۰۳، ۴۶۰ص.
ـ درام و تئاتر کاربردی: راهنمای تسهیلگران برای کار در اجتماعات، تألیف مونیکا پرندرگست و جولیانا ساکستن، ترجمه علی ظفرقهرمانینژاد، لاهیجان: باهمستان، ۱۴۰۳، ۲ج.
ـ زندهبودن: اجرا در فرهنگی رسانهمحور، تألیف فیلیپ اوسلندر، ترجمه افسانه کمالی، ویرایش علی شمس، تهران: نیماژ، ۱۴۰۳، ۳۱۲ص.
ـ درآمدی بر نظریه تلویزیون، تألیف لورنتس انگل، ترجمه گلناز سرکارفرشی، ویرایش الهه رمضانی، تهران: گیلگمش، ۱۴۰۳، ۲۸۸ص.
ـ شکسپیر و جامعه: تئاتر: نظریه و اجرا، تألیف تری ایگلتون، ترجمه رضا سرور، تهران: بیدگل، ۱۴۰۳، ۲۵۱ص.
ـ بوطیقای نمایشنامهنویسی، کتاب دوم: بیان دراماتیک، تألیف نصرالله قادری و غلامحسین دولتآبادی، تهران: یکشنبه، ۱۴۰۳، ۲۸۶ص.
ـ واژهها و مفاهیم سینمایی (انگلیسی به فارسی)، گردآوری، ترجمه و تألیف مجید مصطفوی، تهران: روزنه کار، ۱۴۰۳، ۸۱۸ص.
ـ نوشتن برای صحنه: راهنمای عملی نمایشنامهنویسی، تألیف لیروی کلارک، ترجمه قاسم نجاری، تهران: بیدگل، ۱۴۰۳، ۳۷۹ص.
ـ صحنهپردازی آخرالزمانی: تئاتر در عصر بحران اقلیمی، تألیف برایان کولیک، ترجمه محمدرضا وفائی و انسیه پولادزاده، ۱۴۰۳، ۴۱۶ص.
در گروه «معماری و شهرسازی» نیز آثار زیر برای داوری دوم انتخاب شدند:
ـ شهرشناسی استارباد: دگرگونیهای بافت شهری گرگان (پیش از ۱۳۰۰ تا دهه ۱۳۵۰خورشیدی): شهرسازی و معماری بومی استارباد، شهرسازی و معماری سالهای ۲۰ـ۱۳۰۰ گرگان، تألیف یعقوب رشتچیان، گرگان: در گلستانه، ۱۴۰۳، ۳۱۸ص.
ـ سیمای تبریز در نیمه نخست قرن چهاردهم شمسی (۱۲۹۹ تا ۱۳۵۷)، تألیف حامد بیتی و باقر پورجواداصل، ناظر علمی: احد ابراهیمپور با همکاری کریم میمنتنژاد و امیر دهقان، تبریز: شورای اسلامی شهر تبریز، مرکز پژوهشها، ۱۴۰۳،۳۵۳ص.
ـ معماری کاخ در ایران باستان متأخر: یک بررسی انتقادی، تألیف احسان طهماسبی. مشهد: کتابکده کسری، ۱۴۰۳، ۲۶۳ص.
ـ طبیعت بازارهای گنبدی شهرهای فلات مرکز ایران، تألیف محمود یعقوبی، ویرایش مریم نوربخش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۴۰۳، ۲۰۸ص.
ـ هژمونی در معماری و شهرسازی: نگاهی به دیدگاههای آنتونیو گرامشی و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی معاصر، تألیف ساریه زارعیان، تهران: طحانگستر، ۱۴۰۳، ۳۵۶ص.
ـ طراحی نور در معماری، تألیف زهراسادات زمردیان، محمد تحصیلدوست و سیدهنسترن سیدشفوی، ویرایش ناهیده کاظمزادهگنجی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،، ۱۴۰۳، ۳۲۹ص.
ـ از صفه تا مرشدیه: سیری در معماری خانقاههای ایران، تألیف احد نژادابراهیمی و محمد شیخالحکمایی، تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ۱۴۰۲،۲۹۶ص.
ـ روشهای تحقیق بصری در معماری، ویراستاران: ایگا ترویانی و سوزان اوینگ، ترجمه سارا دشتگرد، تهران: سازمان انتشارات، جهاد دانشگاهی، ۱۴۰۳، ۵۵۷ص.
۴ کتاب در گروه «موسیقی» در مرحله دوم داوری میشوند:
ـ رساله موسیقی نقاوة الأدوار و تصانیف، تألیف عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی، تصحیح سیدحسین میثمی و مصطفی عبادی، تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی، ۱۴۰۳، ۲۸۲ص.
ـ تفکرات فلسفی در باب موسیقی: سدههای میانه اسلامی، تألیف فضل الشهادی، ترجمه سهند سلطاندوست، تهران: مرکز، ۱۴۰۳، ۱۸۴ص.
ـ آهنگسازی در موسیقی کلاسیک ایرانی، گفتمانها و مسأله هویت، تألیف سپهر سراجی، تهران: ماهور، ۱۴۰۳، ۲۲۰ص.
ـ سازنامه: پژوهشی در شناخت سازهای دوره ساسانی، تألیف مهشید فراهانی، تهران: ماهور، ۱۴۰۳، ۱۷۶ص.
دبیرخانه در گروه «نمایشنامه» نیز ۳ کتاب را برای داوری در مرحله دوم اعلام کرد:
ـ پیچفورک دیزنی، نوشته فیلیپ ریدلی، ترجمه حمید دشتی، تهران: کتاب دیدآور، ۱۴۰۳، ۱۳۰ص.
ـ سگخور، نوشته محمد میرعلیاکبری، تهران: آیاس، ۱۴۰۳، ۱۴۵ص.
ـ رگ تاک: هفت نمایشنامه، نوشته رضا گوران، ویرایش امیرحسین فخری، تهران: ادبیات نمایشی، ۱۴۰۳، ۳۳۱ص.
آثار زیر در گروه «تربیت بدنی» به عنوان نامزد معرفی شدند:
ـ مدیریت مالی در صنعت ورزش، تألیف متیو تی. براون و دیگران، ترجمه محمد کشتیدار، رضا حیدری و زهرا کریمیانقلیانلو، ویراستار علمی: مهدی طالبپور، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۴۰۳، ۶۳۲ص.
ـ علم بازتوانی: چگونه میتوان بر درد غلبه کرد و از آسیب بهبود یافت، تألیف ام والترز و گلن کوردوزا، ترجمه سیدصدرالدین شجاعالدین و مهران مدیحیان، تهران: دانشگاه خوارزمی، ۱۴۰۳، ۷۵۷ص.
ـ روش پژوهش کیفی در ورزش، تألیف مهرداد محرمزاده، رسول نظری و زهرا سهرابی، ویراستار ادبی: مهرداد آقایی، اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی، ۱۴۰۲، ۷۰۴ص.
ـ فعالیت بدنی برای سلامتی انسان: با تشریح مکانیسمهای فیزیولوژیکی درگیر در بهبود بیماریها، ویراستار: جونجی شیائو، ترجمه حسین شیروانی، احسان عربزاده، زهرا صمدیان، مهدی زرگانی و ابوالفضل حسنیپازکی، ویرایش علمی: حسین شیروانی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج)؛ نرسی، ۱۴۰۳، ۳۹۷ص.
ـ گزارشها و پروژههای آزمایشگاهی در علوم ورزشی و تمرین، تألیف مایک پرایس، ترجمه شهزاد طهماسبیبروجنی و علیرضا امینایی، تهران: دانشگاه تهران، ۳۰۴۱، ۲۷۶ص.
ـ اخلاق زیستی، ژنتیک و ورزش، تألیف سیلویا کامپورسی و مایک مکنامی، ترجمه عباسعلی گائینی و فهیمه کاظمی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی؛ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۴۰۳، دوازده، ۲۶۸ص.
ـ روش تحقیق در فعالیت بدنی و علوم تندرستی، تألیف مؤلفین جری آر. توماس و دیگران، ترجمه ابوالفضل فراهانی و امیر دانا، گرگان: ویراست، ۱۴۰۳، ۲ج.
ـ دانشنامه رفتار حرکتی، تألیف سیدمحمدکاظم واعظموسوی، روبیتا کمیلی، پونه مختاری، علی پشابادی و نگار آرازشی، ویرایش طاهره زارع، تهران: دانشگاه جامع امامحسین (علیهالسلام)، ۱۴۰۲، ۷۰۷ص.
