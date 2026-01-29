۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

نامزدهای موضوع «هنر» چهل‌وسومین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند

نامزدهای موضوع «هنر» در گروه‌های «کلیات هنر»، «هنرهای تجسمی»، «عکاسی»، «معماری و شهرسازی»، «موسیقی»، «هنرهای نمایشی»، «نمایشنامه» و «تربیت بدنی» جایزه کتاب سال چهل‌وسوم معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه چهل‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزدهای موضوع «هنر» را در گروه‌های «کلیات هنر»، «هنرهای تجسمی»، « عکاسی»، «معماری و شهرسازی»، «موسیقی»، «هنرهای نمایشی»، «نمایشنامه» و «تربیت بدنی» معرفی کرد.

سه کتاب زیر در گروه «کلیات هنر» به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند:

ـ فلسفه هنرهای دینی، تألیف گوردون گراهام، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، ویرایش امید محمدحیدر، تهران: نی، ‏‫۱۴۰۳، ‏‫۲۵۸ص.‬‬‬‬‬‬

ـ نقاش مرده‌ها: سه روایت از تصویر در ایران، تألیف امیر نصری، تهران: گیلگمش، ‏‫‬‏۱۴۰۳، ‏‫۳۲۰ص.‬‬‬‬‬‬‬

ـ ذهنیات معماری در مکتوبات فارسی در شرق ایران‌زمین سده‌های نخست اسلامی، تألیف فرزاد زره‌داران، تهران: نشر و پژوهش شیرازه کتاب؛ دانشگاه شهید بهشتی‏‫، ۱۴۰۳، ‏‫۲۸۱ص.‬‬‬‬‬‬‬

در مرحله دوم دو کتاب در گروه «هنرهای تجسمی» ارزیابی خواهند شد:

ـ کتیبه‌های دوران اسلامی، تألیف شیلا بلر، ترجمه ولی‌الله کاووسی، تهران: کتاب آبان، ۱۴۰۳، ۴۴۰ص.

ـ دیباچه‌نویسی بر مرقع‏‫: نگارش تاریخ‌ هنر در ایران قرن دهم هجری، تألیف دیوید جی. راکسبرو‏‫، ترجمه و تحقیق حنیف رحیمی‌پردنجانی، ‏تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری "متن"‏‫، ۱۴۰۳، ‏‫۴۰۰ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اثر زیر در گروه «عکاسی» به عنوان نامزد معرفی شد:

ـ تسخیر نور: تاریخ اجتماعی و زیباشناختی عکاسی، تألیف رابرت هرش، ترجمه کیوان نیک‌طبیعت؛ ویرایش فاطمه لشکری‌نژاد. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)؛ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۴۰۲، ‏‫۷۰۴ص.‬‬‬‬‬‬

۱۱ کتاب در گروه «هنرهای نمایشی» به مرحله دوم راه پیدا کردند:

ـ ۱۹۶۸ و سینمای جهانی، ویراسته کریستینا گرهارت و سارا سلجوقی، به‌کوشش شاهین محمدی‌زرغان، ویرایش نجمه عالی تهران: رایبد، ‏‫۱۴۰۳،‬ ۴۹۱ص.‬‬‬

ـ راهنمای فلسفه و فیلم راتلج، ویراسته یزلی لیوینگستن و کارل پلنتینگا، ترجمه معصومه گنجه‌ای، تهران: حکمت سینا‏‫، ۱۴۰۳، ‏‫۲ج.‬‬‬‬‬‬

ـ روش‌های پژوهش در طراحی صحنه فیلم و تئاتر: امر درونی، سردبیران: دانا وو و دیوید وانگ، ترجمه و تألیف پیام فروتن، تهران: فرگام، ‏‫۱۴۰۳،‬ ‏‫۴۶۰ص‬.‬‬‬‬‬‬‬

ـ درام و تئاتر کاربردی: راهنمای تسهیل‌گران برای کار در اجتماعات، تألیف مونیکا پرندرگست و جولیانا ساکستن، ترجمه علی ظفرقهرمانی‌نژاد، لاهیجان: باهمستان‏‫، ۱۴۰۳، ۲ج.‬‬‬‬

ـ زنده‌بودن: اجرا در فرهنگی رسانه‌محور، تألیف فیلیپ اوسلندر، ترجمه افسانه کمالی، ویرایش علی شمس، تهران: نیماژ، ‏‫۱۴۰۳،‬ ‏‫۳۱۲ص.‬‬‬‬‬‬‬

ـ درآمدی بر نظریه تلویزیون، تألیف لورنتس انگل، ترجمه گلناز سرکارفرشی، ویرایش الهه رمضانی، تهران: گیلگمش، ‏‫۱۴۰۳،‬ ‏‫۲۸۸ص.‬‬‬‬‬‬

ـ شکسپیر و جامعه: تئاتر: نظریه و اجرا، تألیف تری ایگلتون، ترجمه رضا سرور، تهران: بیدگل‏‫، ۱۴۰۳،‬ ‏‫۲۵۱ص.‬‬‬‬‬‬

ـ بوطیقای نمایشنامه‌نویسی، کتاب دوم: بیان دراماتیک، تألیف نصرالله قادری و غلامحسین دولت‌آبادی، تهران: یکشنبه‏‫، ۱۴۰۳، ۲۸۶ص.‬‬‬‬

‏ـ واژه‌ها و مفاهیم سینمایی (انگلیسی به فارسی)، گردآوری، ترجمه و تألیف مجید مصطفوی، تهران: روزنه کار، ‏‫۱۴۰۳،‮‬ ۸۱۸ص.‬‬‬‬‬‬

ـ نوشتن برای صحنه: راهنمای عملی نمایشنامه‌نویسی، تألیف لیروی کلارک، ترجمه قاسم نجاری، تهران: بیدگل‏‫، ‏‫۱۴۰۳،‬‮‬ ‏‫۳۷۹ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ـ صحنه‌پردازی آخرالزمانی: تئاتر در عصر بحران اقلیمی، تألیف برایان کولیک، ترجمه محمدرضا وفائی و انسیه پولادزاده، ۱۴۰۳، ۴۱۶ص.

در گروه «معماری و شهرسازی» نیز آثار زیر برای داوری دوم انتخاب شدند:

ـ شهرشناسی استارباد: دگرگونی‌های بافت شهری گرگان (پیش از ۱۳۰۰ تا دهه ۱۳۵۰خورشیدی): شهرسازی و معماری بومی استارباد، شهرسازی و معماری سال‌های ۲۰ـ۱۳۰۰ گرگان، تألیف یعقوب رشتچیان، گرگان: در گلستانه، ‏‫۱۴۰۳، ‏‫۳۱۸ص.‬‬‬‬‬‬‬

ـ سیمای تبریز در نیمه نخست قرن چهاردهم شمسی (۱۲۹۹ تا ۱۳۵۷)، تألیف حامد بیتی و باقر پورجواداصل‏‫، ناظر علمی: احد ابراهیم‌پور با همکاری کریم میمنت‌نژاد و امیر دهقان، تبریز: شورای اسلامی شهر تبریز، مرکز پژوهش‌ها، ۱۴۰۳،‏‫۳۵۳ص.‬‬‬‬‬‬

ـ معماری کاخ در ایران باستان متأخر: یک بررسی انتقادی، تألیف احسان طهماسبی. مشهد: کتابکده کسری‏‫، ۱۴۰۳، ‏‫۲۶۳ص.‬‬‬‬‬‬‬

ـ طبیعت بازارهای گنبدی شهرهای فلات مرکز ایران، تألیف محمود یعقوبی، ویرایش مریم نوربخش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی‏‫، ۱۴۰۳،‬‏ ‏‫۲۰۸ص‬.‬‬‬‬‬‬‬

ـ هژمونی در معماری و شهرسازی: نگاهی به دیدگاه‌های آنتونیو گرامشی و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی معاصر، تألیف ساریه زارعیان، تهران: طحان‌گستر، ‏‫۱۴۰۳، ‬‏‫۳۵۶ص.‬‬‬‬‬‬‬

ـ طراحی نور در معماری‮‏‫، تألیف زهراسادات زمردیان، محمد تحصیلدوست و سیده‌نسترن سیدشفوی، ویرایش ناهیده کاظم‌زاده‌گنجی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،، ۱۴۰۳، ۳۲۹ص.‬‬‬‬‬‬

ـ از صفه تا مرشدیه: سیری در معماری خانقاه‌های ایران، تألیف احد نژادابراهیمی و محمد شیخ‌الحکمایی، تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز‏‫، ۱۴۰۲،‏‫۲۹۶ص.‬‬‬‬‬‬

ـ روش‌های تحقیق بصری در معماری، ویراستاران: ایگا ترویانی و سوزان اوینگ، ترجمه سارا دشت‌گرد، تهران: سازمان انتشارات‫، جهاد دانشگاهی، ۱۴۰۳، ‏‫۵۵۷ص.‬‬‬‬‬‬

۴ کتاب در گروه «موسیقی» در مرحله دوم داوری می‌شوند:

ـ رساله موسیقی نقاوة‌ الأدوار و تصانیف، تألیف عبدالعزیز بن‌ عبدالقادر مراغی، تصحیح سیدحسین میثمی و مصطفی عبادی، تهران: ‏‫مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی‏‫، ۱۴۰۳، ۲۸۲ص.‬‬‬‬‬‬

ـ تفکرات فلسفی در باب موسیقی: سده‌های میانه اسلامی، تألیف فضل الشهادی، ترجمه سهند سلطاندوست، تهران: مرکز، ‏‫۱۴۰۳، ‏‫۱۸۴ص.‬‬‬‬‬‬‬

ـ آهنگ‌سازی در موسیقی کلاسیک ایرانی، گفتمان‌ها و مسأله هویت، تألیف سپهر سراجی، تهران: ماهور، ‏‫۱۴۰۳، ‏‫۲۲۰ص.‬‬‬‬‬‬‬

ـ سازنامه‬‏‫: پژوهشی در شناخت سازهای دوره ساسانی، تألیف مهشید فراهانی،‬ تهران: ماهور‏‫، ۱۴۰۳، ‏‫۱۷۶ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دبیرخانه در گروه «نمایشنامه» نیز ۳ کتاب را برای داوری در مرحله دوم اعلام کرد:

ـ پیچفورک دیزنی، نوشته فیلیپ ریدلی، ترجمه حمید دشتی، تهران: کتاب دیدآور‏‫، ۱۴۰۳، ‏‫۱۳۰ص.‬‬‬‬‬‬

ـ سگ‌خور، نوشته محمد میرعلی‌اکبری، تهران: آیاس‏‫، ۱۴۰۳، ۱۴۵ص.‬‬‬

ـ رگ تاک: هفت نمایشنامه، نوشته رضا گوران، ویرایش امیرحسین فخری، تهران: ادبیات نمایشی، ‏‫۱۴۰۳،‮‬ ‏‫۳۳۱ص‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

آثار زیر در گروه «تربیت بدنی» به عنوان نامزد معرفی شدند:

ـ مدیریت مالی در صنعت ورزش‏‫، تألیف ‏‫متیو تی. براون و دیگران‬‏‫، ترجمه محمد کشتی‌دار، رضا حیدری و زهرا کریمیان‌قلیانلو‏‫، ویراستار علمی: مهدی طالب‌پور، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۴۰۳،‮‬ ‏‫۶۳۲ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ـ علم بازتوانی: چگونه می‌توان بر درد غلبه کرد و از آسیب بهبود یافت، تألیف ام والترز و گلن کوردوزا، ترجمه سیدصدرالدین شجاع‌الدین و مهران مدیحیان، تهران: دانشگاه خوارزمی، ۱۴۰۳، ۷۵۷ص.

ـ روش پژوهش کیفی در ورزش، تألیف مهرداد محرم‌زاده، رسول نظری و زهرا سهرابی، ویراستار ادبی: مهرداد آقایی، اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی، ‏‫۱۴۰۲،‬ ‏‫۷۰۴ص.‬‬‬‬‬‬‬

‏ـ فعالیت بدنی برای سلامتی انسان: با تشریح مکانیسم‌های فیزیولوژیکی درگیر در بهبود بیماری‌ها، ویراستار: جونجی شیائو، ترجمه حسین شیروانی، احسان عرب‌زاده، زهرا صمدیان، مهدی زرگانی و ابوالفضل حسنی‌پازکی، ویرایش علمی: حسین شیروانی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله (عج)؛ نرسی، ‏‫۱۴۰۳،‬ ‏‫۳۹۷ص.‬‬‬‬‬‬

ـ گزارش‌ها و پروژه‌های آزمایشگاهی در علوم ورزشی و تمرین،‮‏‫ تألیف مایک پرایس‮‏‫، ترجمه شهزاد طهماسبی‌بروجنی و علیرضا امینایی، تهران: دانشگاه تهران، ۳۰۴۱، ۲۷۶ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ـ اخلاق زیستی، ژنتیک و ورزش، تألیف سیلویا کامپورسی و مایک مکنامی، ترجمه عباسعلی گائینی و فهیمه کاظمی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی؛ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۴۰۳،‬ دوازده، ‏‫۲۶۸ص.‬‬‬‬‬‬

ـ روش تحقیق در فعالیت بدنی و علوم تندرستی، تألیف مؤلفین جری آر. توماس و دیگران، ترجمه ابوالفضل فراهانی و امیر دانا، گرگان: ویراست، ‏‫۱۴۰۳،‬ ۲ج.‬‬‬‬

ـ دانشنامه رفتار حرکتی، تألیف سیدمحمدکاظم واعظ‌موسوی، روبیتا کمیلی، پونه مختاری، علی پشابادی و نگار آرازشی، ویرایش طاهره زارع، تهران: دانشگاه جامع امام‌حسین (علیه‌السلام)، ۱۴۰۲،‬ ‏‫۷۰۷ص.‬‬‬‬

طاهره تهرانی

