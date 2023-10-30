آمار خوب بازیکن سپاهان و امیدواری به موثر بودن در تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، تیرماه سال ۱۴۰۱ بود که رامین رضائیان با قراردادی دو ساله از پرسپولیس به جمع زردپوشان اصفهان پیوست. او که یکی از بهترین مدافعان راست فوتبال کشور در سال‌های اخیر است با درخشش در سپاهان توانست به یکی از مهره‌های اصلی تیم ملی فوتبال هم تبدیل شود.

رضائیان که در اردوی تیم ملی هم عملکرد خوبی را از خود به جای گذاشت و موفق شد در دو بازی پیاپی، ۳ گل برای تیم ملی ایران بسازد، در بازگشت به اردوی سپاهان هم توانست عملکرد درخشانی را از خود به جای بگذارد تا نشان بدهد همچنان در بهترین فرم ممکن قرار دارد. او که در لیگ برتر گلزنی نکرده، در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا برای سپاهانی‌ها ۲ گل به ثمر رساند تا هم زردپوشان پیروزی قاطعی داشته باشند و هم خودش در آسیا به گل برسد و از سوی AFC در تیم منتخب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت.

رضائیان در ۶ تجربه اخیرش در لیگ قهرمانان آسیا تنها یک‌بار با پیراهن الدحیل قطر موفق به گلزنی شده بود اما در مصاف سپاهان برابر حریف ازبکستانی، موفق شد یک‌بار از روی ارسال ضربه کرنر و یک‌بار هم از روی یک ضربه ایستگاهی به شکلی تماشایی دروازه آلمالیق را باز کند تا شمار گل‌هایش در لیگ قهرمانان آسیا را به عدد ۳ برساند.

مدافع ۳۳ ساله فوتبال ایران با ضربه ایستگاهی تماشایی خود توانست یکی از زیباترین گل‌های چند فصل اخیر لیگ قهرمانان آسیا را به‌ثمر برساند، شمار گل‌های خود با پیراهن سپاهان را به عدد ۹ رساند؛ آن‌هم در شرایطی‌که او این تعداد گل را در ۳۸ مسابقه برای زردپوشان به‌ثمر رسانده است. او پیش تر توانسته بود در ۵۷ مسابقه برای سرخپوشان پایتخت، ۹ گل بزند.

این بازیکن بهترین آمار گلزنی خود (در بین تیم‌های ایرانی‌اش) را در تیم راه‌آهن تهران دارد؛ تیمی که باعث شکوفایی رضائیان در فوتبال ایران شد. او در دوران حضورش در تیم راه‌آهن موفق شد در ۵۶ مسابقه، ۱۱ گل به‌ثمر برساند که حالا شکستن این رکورد دور از دسترس نیست و این فرصت برای مدافع فوتبال کشورمان وجود دارد تا بتواند بیشترین گل خود در عرصه باشگاهی را با پیراهن سپاهان (در تمامی رقابت‌ها) به‌ثمر برساند.