نفس سپاهان و پرسپولیس در هوای شمال گرفت/ چند برد برای استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی شاگردان جواد نکونام و توقف تیم‌های مدعی بالای جدول به پایان رسید. توقف تیم‌های بالای جدول به سود استقلال تهران شد تا بدون رقیب فعلاً به کار خود در لیگ ادامه دهد.

صدرنشینی استقلال با خم کردن آلومینیوم در تهران

دیدار تیم‌های استقلال و آلومینیوم که بازی آغازی هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بود در حالی به میزبانی آبی‌های پایتخت برگزار شد که آنها موفق شدند مقابل نماینده اراک با یک گل به برتری برسند. شاگردان مجتبی حسینی که برای کسب نتیجه به تهران آمده بودند با شکست بدرقه شدند. استقلال در هفته هشتم با توقف سپاهان و پرسپولیس مقابل حریفان خود بیشترین سود را برد و بدون رقیب به صدر جدول تکیه زد. آلومینیوم هم که در ۴ هفته اخیر تنها یک پیروزی را به دست آورده است در رده هفتم جای گرفت.

تراکتور در اصفهان هم روشن نشد

تیم ذوب آهن اصفهان در هفته هشتم میزبان تراکتور بود، دیداری که برای شاگردان پاکو خمز از حساسیت زیادی برخوردار بود، چرا که آنها اگر می‌خواستند به جمع مدعیان برسند باید در این بازی پیروز می‌شدند. تراکتوری‌ها که در هفته ششم شکست بدی را تجربه کرده بود به دنبال پیروزی برای رسیدن به جمع مدعیان بود اما شاگردان محمد ربیعی در تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان این فرصت را از آنها گرفتند.

شاگردان پاکو خمز با دو شکست هفته اخیر از رسیدن به صدر جدول بازماندند و از جمع مدعیان فاصله گرفتند. نکته قابل توجهی که برای ذوب آهن وجود دارد آنها بعد از ۵ سال بار دیگر در جمع ۴ تیم برتر لیگ برتر قرار بگیرد.

دنده عقب فولاد در خانه با شکست مقابل شمس آذر

تیم فوتبال فولاد خوزستان که بعد از آمدن مارتینز اسپانیایی روزهای خوشی را تجربه می‌کرد در هفته هشتم میزبان شمس آذر قزوین بود. در این دیدار شمس آذری‌ها از تنها موقعیت به دست آمده خود مقابل فولاد نهایت استفاده را بردند تا دومین پیروزی پیاپی خود در لیگ برتر را به دست آوردند.

شاگردان سعید دقیقی با پیروزی در این بازی ۷ امتیازی شدند و به رده دهم رسیدند. فولاد هم که فرصت خوبی داشت تا از بحران خارج شود با شکست به رده پانزدهم جدول سقوط کرد.

جدالی پر از هیجان و گل‌های دیدنی که برنده نداشت

تیم گل گهر سیرجان که پس از ۲ هفته ناکامی به دنبال پیروزی در خانه بود موفق به شکست هوادار نشد تا روند ناکامی‌های این تیم با مربی یونانی ادامه دار باشد. گل گهر در ۵ بازی اخیر خود تنها یک پیروزی را تجربه کرده است که همین موضوع باعث شده است تا این تیم در رده نهم جدول قرار بگیرد. نتایج ضعیف گل گهر این تیم را از به لحطاظ جایگاهی نسبت به فصل قبل دچار مشکل کرده است.

شاگردان محمود فکری هم که ۳ شکست پیاپی را پشت سر گذاشتند برای برد به کرمان رفته بودند اما به تساوی ۳ بر ۳ مقابل گل گهر رضایت دادند.

پیکان دیگر توان ندارد

پیکان با رسول خطیبی شروع خوبی نداشت و در ۸ بازی ابتدایی لیگ تنها یک برد را در کارنامه خود ثبت کرده است. پیکان که یکی از تیم‌ها سر سخت لیگ در فصول گذشته بود در این فصل به یک تیم بی خطر تبدیل شده و نتایج بدی را هم گرفته است. آنها با یک پیروزی و ۳ تساوی در رده ۱۳ جدول قرار دارند. مس رفسنجان هم با پیروزی مقابل پیکان به دومین پیروزی پیاپی خود دست یافت.

دوئل ویسی و پورموسی برنده نداشت

تیم صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان در هفته هشتم در حالی مقابل هم قرار گرفتند که دو تیم نیاز به برد داشتند تا شرایط خودشان در جدول را بهتر کنند. این بازی که دربی خوزستان نام داشت با تساوی یک بر یک به پایان رسید و سرمربی دو تیم به تساوی رضایت دادند. صنعت نفت آبادان با این تساوی در رده چهاردهم جدول قرار دارد و استقلال خوزستان هم همچنان در قعرنشین است.

نساجی، سپاهان را در مازندران زمین گیر کرد

تیم فوتبال نساجی هم با رحمتی روزهای خوبی را سپری نمی‌کند نتایج خوبی را هم مقابل حریفان خود در هفت بازی ابتدایی لیگ کسب نکرده است. آنها مقابل سپاهان میزبان بودند و می‌خواستند از امتیاز میزبانی استفاده کنند اما در نهایت به تساوی یک بر یک رسیدند. مازندرانی‌ها در این دیدار هرچند پیروز نشدند اما اولین توقف سپاهانی‌ها در این فصل را رقم زدند. نساجی در حال حاضر با یک پیروزی در رده ۱۱ جدول قرار دارد. مازندرانی‌ها اگر در بازی هفته نهم خود ناکام باشند به احتمال زیاد شاهد تغییرات در کادر فنی خود خواهند بود.

پرسپولیس در باتلاق انزلی گیر کرد

پرسپولیس که در چند روز اخیر با حاشیه‌های زیادی همراه بود برای پیروزی و صدرنشینی در لیگ به انزلی رفت تا مقابل ملوان قرار بگیرد اما با بازی بد و ضعیف خود موفق به پیروزی مقابل ملوان نشد و به تساوی رضاتیت داد. تساوی ملوان و پرسپولیس به سود استقلالی‌ها شد تا آبی‌های پایتخت بدون رقیب در صدر جدول لیگ بایستند.

نتایج کلی هفته هفتم لیگ برتر:

* استقلال تهران یک - آلومینیوم اراک صفر

* ذوب آهن اصفهان یک - تراکتور صفر

* فولاد خوزستان صفر - شمس آذر قزوین یک

* گل گهر سیرجان ۳ - هوادار ۳

*پیکان صفر - مس رفسنجان یک

* صنعت نفت آبادان یک - استقلال خوزستان یک

* نساجی مازندران یک - سپاهان اصفهان یک

* ملوان صفر - پرسپولیس صفر