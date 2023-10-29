به گزارش خبرنگار مهر، تجمع غزه، مظلوم مقتدر شامگاه امروز (یک‌شنبه) با حضور شخصیت‌های رسانه‌ای، سیاسی و نمایندگان گروه‌های مقاومت در کشورمان توسط شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی در مسجد امام جعفر صادق (ع) تهران برگزار شد.

بدون مبادله کامل بیش از هفت هزار اسیر فلسطینی جنگ را متوقف نمی‌کنیم

خالد القدومی نماینده جنبش حماس در تهران در این اجتماع طی سخنانی، گفت: ۲۲ روز از طوفان الاقصی می‌گذرد من به عنوان یک نفر از مقاومت می‌گویم اسرائیل شکست خورد. آنها منازل، بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و کلیساها را تخریب کردند. اما مقاومت مانند ققنوس همچنان پاسخ می‌دهد.

وی افزود: امروز راکت‌های مقاومت تل‌آویو، عسقلان و تجهیزات هسته‌ای دیمونا را هدف قرار داد. امروز وقتی دشمن صهیونیستی وارد مرزهای غزه شدند، ابتدا نیروهای مقاومت را ندیدند اما نیروهای مقاومت در عقب آن‌ها بودند و از عقب به آنها حمله کردند. ماشین‌های دشمن را تخریب کردند و سربازان رژیم صهیونیستی در داخل ماشین‌ها را به هلاکت رساندند.

نماینده جنبش حماس در تهران گفت: دیروز سخنگوی گروه‌های مقاومت عزالدین القسام گفتند ما به ارتش کشورهای عربی نیاز نداریم. عرب‌ها کجا هستند. عرب‌ها از خلیج فارس تا مراکش ۴۵۰ میلیون نفر هستند و ما در غزه دو میلیون نفر هستیم.

وی تصریح کرد: هزاران کامیون حامل کمک‌های انسانی و امدادی پشت گذرگاه رفح از یک هفته پیش منتظر هستند.

القدومی گفت: بدون مبادله کامل بیش از هفت هزار اسیر فلسطینی جنگ را متوقف نمی‌کنیم. طوفان الاقصی منتهی به آزادی فلسطین خواهد شد.

مبارزات جمهوری اسلامی نبود، همه فراموش می‌کردند که این اراضی، متعلق به فلسطینیان است

ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی در ایران نیز در این اجتماعی طی سخنانی گفت: وقتی اهل حق مقابل حق خودشان سکوت کنند، اهل باطل تصور می‌کنند که حق با آن‌هاست. متأسفانه امت اسلام به مدت طولانی مقابل رژیم صهیونیستی سکوت کرد و اجازه داد که رژیم صهیونیستی بزرگ شود.





وی افزود: متأسفانه دولت‌های عربی منطقه به نحوی پیش رفتند که رژیم صهیونیستی به غلط باورش شد که بخشی از بافت منطقه غرب آسیا است. تا زمان امضای معاهده «اسلو»، هیچکدام از صهیونیست‌ها باور نداشتند که به این منطقه تعلق دارند و این دغدغه را همیشه داشتند که از این منطقه خارج خواهند شد.

نماینده جهاد اسلامی در ایران تاکید کرد: اگر مبارزات جمهوری اسلامی و محور مقاومت نبود، همه مردم فراموش می‌کردند که این اراضی، متعلق به فلسطینیان است؛ ما هرگز فراموش نمی‌کنیم که این سرزمین متعلق به ماست و اکنون یک فرصت تاریخی برابر ما وجود دارد تا پیروزی بزرگی را ایجاد کنیم.