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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۱

پورعلی‌گنجی زیر تیغ جراحان رفت

پورعلی‌گنجی زیر تیغ جراحان رفت

مدافع ملی پوش پرسپولیس برای درمان زانوی مصدوم خود زیر تیغ جراح رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال ایران پس از آسیب دیدگی در جریان دیدار ایران برابر قطر و در پی تمیهدات فدراسیون فوتبال و کادر تیم ملی و کسب آمادگی از جراحی زیر نظر دکتر خانلری و دکتر شهاب، عصر امروز در یکی از بیمارستان‌های تهران زیر نظر دکتر رازی پای خود را جراحی کرد.

پس از جراحی و پشت سر گذاشتن دوران نقاهت، پورعلی‌گنجی تمرینات ابتدایی خود را زیر نظر کادر فنی و پزشکی تیم ملی آغاز خواهد کرد.

در پی آسیب دیدگی پورعلی‌گنجی به همراه تیم ملی، فدراسیون فوتبال تمامی اقدامات و هزینه‌های جراحی و مراقبتهای پس از این عمل را برعهده گرفت.

کد مطلب 5925022

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