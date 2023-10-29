به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال ایران پس از آسیب دیدگی در جریان دیدار ایران برابر قطر و در پی تمیهدات فدراسیون فوتبال و کادر تیم ملی و کسب آمادگی از جراحی زیر نظر دکتر خانلری و دکتر شهاب، عصر امروز در یکی از بیمارستان‌های تهران زیر نظر دکتر رازی پای خود را جراحی کرد.

پس از جراحی و پشت سر گذاشتن دوران نقاهت، پورعلی‌گنجی تمرینات ابتدایی خود را زیر نظر کادر فنی و پزشکی تیم ملی آغاز خواهد کرد.

در پی آسیب دیدگی پورعلی‌گنجی به همراه تیم ملی، فدراسیون فوتبال تمامی اقدامات و هزینه‌های جراحی و مراقبتهای پس از این عمل را برعهده گرفت.