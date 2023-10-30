دریافت 2 MB کد مطلب 5925348 https://mehrnews.com/x33nSv ۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳ کد مطلب 5925348 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳ آثار حملات شب گذشته رژیم صهیونیستی در جنین تصاویری از آثار حملات شب گذشته رژیم صهیونیستی در جنین را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط فریاد مرگ بر اسراییل توسط کلیمیان کرمانشاه عملیات موشکی گسترده مقاومت فلسطین به مناطق اشغالی اطراف غزه بمباران ۶۰۰ نقطه در غزه از شب گذشته تاکنون/ شهادت ۱۳ فلسطینی دیگر تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی تجمع کلیمیان کرمانشاه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین آذربایجان شرقی ظرفیت خوبی برای تعمیق مناسبات ایران و ترکیه دارد برچسبها رژیم صهیونیستی فلسطین مقاومت فلسطین بمباران هوایی
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