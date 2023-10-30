به گزارش خبرنگار مهر، تجمع یهودیان تهران در محکومیت جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این تجمع در کنیسه یوسف آباد یهودیان تهران همزمان با سایر کلیمان کشورمان و همزمان با دیگر نقاط ایران از جمله در شیراز، اصفهان، یزد، کرمانشاه و کردستان از ساعت حدود ۹ صبح آغاز شد.

شعار معروفی از امام خمینی (ره) بر روی تریبون سخنران مذهبی نصب شده بود که از ایشان نقل شده «حساب یهودیت از صهیونیست جداست.»

همچنین در پلاکاردی به نمایندگی از همه جامعه کلیمان ایران نوشته شده بود: «ما جامعه کلیمیان ایران ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین همدردی خود را با آنان ابراز نموده و از جامعه جهانی درخواست کمک به آنان را داریم.»

یک هموطن کلیمی در گفتگو با مهر گفت: به عنوان یک هموطن ایرانی از جامعه کلیمی کشورمان، جنایات و اشغالگری رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرده و اعلام می‌کنیم حساب دین یهود از صهیونیسم و تجاوز و کشتار زنان و کودکان بی گناه که مصداق جنایت جنگی است، جدا است.

بیانیه پایانی تجمع کلیمیان تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی:

چنین فرمود خداوند: عدل و انصاف روا داشته و غصب شده را از دست ظالم رهایی دهید «آرمیای نبی ۳:۲۲»

ما یهودیان ایران همگام با همه یهودیان آزاده جهان، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم نموده و دولت‌های حامی این رژیم را شریک این جنایات و کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین می‌دانیم و رفتارهای این رژیم سفاک را بر خلاف آموزه‌های یهودیت و تورات مقدس دانسته و ضمن همدردی با مردم مظلوم و ستمدیده غزه که مدت هاست در محاصره رژیم صهیونیستی بوده و از حداقل شرایط لازم برای زندگی (آب، خوراک و سوخت) محرومند و طی هفته‌های اخیر به صورت شبانه روزی مورد تهاجم و بمباران بی رحمان این رژیم می‌باشند، عمیقاً ابراز تاسف می‌نماییم و ضمن تجمع در کنیسه‌های شهرهای یهودی نشین ایران؛ تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، یزد و … نکات زیر را به تمامی دولت‌ها، ملت‌ها و مجامع بین‌المللی یادآور می‌شویم:

۱_ ارتکاب جنایات و جرائم جنگی توسط رژیم صفاک صهیونیستی مورد تقبیح تمامی ادیان و آزادگان جهان بوده و اقدامات رژیم صهیونیستی طی هفته‌های اخیر هیچ گونه نسبتی با دین یهود و باورهای یهودیت نداشته و ندارد.

۲_ حمایت دولت‌های استعماری از رژیم صهیونیستی ضمن مفتضح ساختن آنها نزد ملت‌ها آنها را نیز شریک جرم رژیم صهیونیستی ساخته و مسئولیت این جنایات و کشتار افراد بی‌دفاع را به عهده آنان محول می‌سازد.

۳_ سکوت و انفعال دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مجامع حقوق بشر در قبال جنایات صورت گرفته از طرف رژیم صهیونیستی مصداق بارز شناسایی وضعیت موجود بوده و مسئولیت بین‌المللی دولت و سازمان‌های منفعل را به همراه دارد.

۴_ ما خواستار آتش بس فوری و توقف جنایات رژیم صهیونیستی اعم از قتل عام کودکان زنان و هدف قرار گرفتن افراد و اماکن غیرنظامی و اماکن مقدس می‌باشیم و درخواست رفع فوری محاصره غزه جهت ارسال دارو غذا و سوخت و…و امدادرسانی به ساکنین دردمند این منطقه را داریم.

به امید برقراری صلح، آرامش و امنیت و عدل و انصاف در کل جهان.

گفتنی است؛ در پی ۷۵ سال اشغالگری صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی و نیز بی حرمتی به اماکن مقدس مسلمانان در بیت المقدس عملیات طوفان الاقصی در ۱۵ مهر توسط نیروهای مقاومت حماس علیه اشغالگران انجام شد و در پی آن نیروهای صهیونیستی با بمباران‌های وحشیانه غیر نظامیان و ارتکاب جنایات جنگی اقدام به نسل کشی و کشتار زنان و کودکان بی گناه کرده که با محکومیت گسترده مردم جهان در کشورهای مختلف و از ادیان و اقوام مختلف شده است.