آذربایجان شرقی ظرفیت خوبی برای تعمیق مناسبات ایران و ترکیه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خُرّم در آئین بزرگداشت صدمین سالگرد تأسیس جمهوریت در ترکیه در کنسولگری این کشور در تبریز با تبریک این روز افزود: امیدوارم شاهد بسط و گسترش روزافزون روابط دو کشور در حوزه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی و نیز مراودات استانی باشیم.

وی با اعلام انزجار مردم آذربایجان شرقی از جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی در کشتار مردم بی گناه فلسطین اضافه کرد: از خداوند متعال نصرت و پیروزی مقاومت مردم عزیز فلسطین و آزادی سرزمین‌های اشغالی را خواستاریم.

خُرّم با ابراز خرسندی از حمایت‌های مردم ترکیه از مردم مظلوم فلسطین و مواضع مقام‌های عالی رتبه سیاسی ترکیه در محکومیت جنایات اشغالگران بیان کرد: امیدوارم که تلاش‌های دو کشور بزرگ ایران و ترکیه در کنار سایر دولت‌ها و ملت‌های مسلمان باعث توقف هرچه سریع‌تر نسل کشی رژیم منحوس اسرائیل در غزه و پایان جنایات جنگی اشغالگران صهیونیست در فلسطین عزیز شود.

وی یادآوری کرد: همچنین از خداوند متعال برای درگذشتگان فاجعه زلزله در جنوب ترکیه در سال گذشته، طلب آمرزش و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستارم؛ حادثه بسیار دلخراشی بود و ملت و دولت ایران نیز شریک غم ملت و دولت ترکیه در این مصیبت بزرگ بود.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی گفت: دولت جناب آقای دکتر رئیسی در چارچوب سیاست همسایگی و در عرصه سیاست خارجی، اهمیت زیادی برای توسعه مناسبات همه جانبه با همسایگان قائل بوده و در این میان جمهوری ترکیه دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای است.

وی تشریح کرد: دو همسایه تاریخی ایران و ترکیه با برخورداری از اشتراکات فراوان فرهنگی، زبانی و دینی و با قرار گرفتن در جاده تاریخی ابریشم، نقشی مؤثر در معادلات منطقه‌ای دارند؛ در طول تاریخ روابط دو کشور، به ویژه شهر تبریز، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در حال حاضر نیز آذربایجان شرقی، سهم و نقش قابل توجهی در تجارت، تعاملات فرهنگی و همکاری‌های دانشگاهی ایران و ترکیه دارد.

وی افزود: یکی از جنبه‌های مهم و مثبت روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، توجه مقام‌های عالی دو کشور به توسعه همکاری‌های استانی با اولویت مناطق مرزی در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است؛ در این راستا آذربایجان شرقی و شهر تاریخی تبریز نقش بسزایی در این مسیر دارند.

خُرّم خاطرنشان کرد: امضا قرارداد خواهرخواندگی بین تبریز و شهرهای ترکیه از جمله ارزروم، استانبول، نشان دهنده وجود ظرفیت‌های متعدد به منظور توسعه همکاری‌های بین استانی و میان شهری قلمداد می‌شود.

وی اضافه کرد: تبریز ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه سرمایه‌گذاری، صنعت، صنایع سنگین، صنایع غذایی، حمل و نقل و گردشگری دارد که می‌تواند برای بخش خصوصی ترکیه جذاب و سودآور باشد؛ علاوه بر این تبریز در بخش تجاری، انرژی و هوای پاک از ظرفیت‌های علمی مناسبی برخوردار است و ما آمادگی خود را برای اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات شرکت‌های حاضر در این استان با شرکت‌های ترکیه‌ای و نیز بهره مندی از توان شرکت‌های ترک را اعلام می‌کنیم.

وی تشریح کرد: با توجه به حضور گسترده سرمایه گذاران ایرانی در ترکیه و ثبت بیش از هفت هزار شرکت ایرانی در ترکیه، انتظار داریم سرمایه گذاران ترکیه‌ای هم با کمک سرکنسولگری ترکیه در تبریز، توجه بیشتری به بازار ایران و بخصوص استان‌هایی نظیر آذربایجان شرقی داشته باشند.

خُرّم بیان کرد: بنابراین دیپلماسی اقتصادی باید بخش مهم و اصلی مورد توجه سرکنسولگری ترکیه و بخش‌های مختلف استان آذربایجان شرقی باشد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به حضور سرمایه گذاران و تجار ترکیه در همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری تبریز در روزهای پانزدهم و شانزدهم آبان ماه جاری افزود: حدود ۴۰۰ سال است که مرز مشترک ایران و ترکیه، مرز دوستی و برادری و صلح و ثبات بوده و همچنان هم خواهد بود.

وی ادامه داد: امیدوارم به عنوان کارگزاران این دو کشور بزرگ بتوانیم سهم و نقش خود را در تداوم، تحکیم و گسترش این مناسبات دوستانه به خوبی ایفا و برگی به این تاریخ درخشان همسایگی و برادری اضافه کنیم.