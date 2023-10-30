بمباران ۶۰۰ نقطه در غزه از شب گذشته تاکنون/ شهادت ۱۳ فلسطینی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، منابع محلی از بمباران ۶۰۰ نقطه در غزه از شب گذشته تا بامداد امروز دوشنبه خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حملات شب گذشته و بامداد امروز به نوار غزه، ۶۰۰ نقطه را بمباران کرده و عملیات زمینی خود را نیز گسترش داده است.

شهادت ۱۳ فلسطینی دیگر

در حملات اخیر جنگنده‌های اسرائیلی به اردوگاه البریج، النصیرات و الزوایده، ۱۳ فلسطینی به شهادت رسیدند که پیکر آن‌ها به بیمارستان شهدای الاقصی منتقل شده است.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود در برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی به حملات وحشیانه علیه زیرساخت‌های حیاتی و مسکونی نوار غزه اقدام کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰۰ غیر نظامی و انسان بی گناه را به شهادت رسانده است.