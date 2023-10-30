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۸ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۵

صبح امروز صورت گرفت؛

تجمع کلیمیان کرمانشاه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین

تجمع کلیمیان کرمانشاه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین

کرمانشاه- کلیمیان کرمانشاه با برگزاری تجمعی جنایات رژیم صهیونیستی در شهر غزه را محکوم و خواستار توقف حملات و نسل کشی فلسطینیان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیمیان کرمانشاه صبح دوشنبه همزمان با سراسر کشور در محکومیت جنایات اسرائیل در فلسطین اشغالی و شهر غزه تجمع کردند.

کلیمیان کرمانشاهی خواستار توقف حملات هوایی و نسل کشی مردم مظلوم غزه شدند و آن را جنایات جنگی و نقص قوانین حقوق بشر دانستند.

همچنین کلیمیان کرمانشاه از برخورد دوگانه کشورهای غربی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن مراکز درمانی و سکوت سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری انتقاد کردند.

در این تجمع کلیمیان کرمانشاه با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از جنایات اسرائیل و کشتار غیرنظامیان فلسطینی اعلام کردند.

کد مطلب 5925335

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