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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷

نخستین پکیج تصفیه فاضلاب شهری در منطقه ۲۲ تهران اجرا شد

نخستین پکیج تصفیه فاضلاب شهری در منطقه ۲۲ تهران اجرا شد

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران از ساخت نخستین پکیج تصفیه فاضلاب شهری با ظرفیت تصفیه ۹۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباسعلی مصر زاده، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران گفت: این پکیج در تقاطع بزرگ‌راه شهید خرازی و جنگلبان (کاشان) منطقه ۲۲ تهران با امکان تصفیه بهداشتی فاضلاب خانگی جمعیت ۵۰۰۰ نفری این محدوده اجرا شده است.

مصر زاده به طراحی ویژه این پکیج تصفیه فاضلاب اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این پکیج یکی از پکیج‌های بزرگ تصفیه فاضلاب درون شهری است.
او رفع مشکل زیست‌محیطی ناشی از دفع غیرمجاز فاضلاب شهرک‌های مسکونی شمال بزرگ‌راه شهید خرازی را از ویژگی‌های این پکیج عنوان و خاطرنشان کرد: پساب حاصل از تصفیه این پکیج، آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز بخشی از منطقه را تأمین خواهد کرد.

عملیات اجرایی ساخت پکیج تصفیه فاضلاب در منطقه ۲۲ از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده است.

کد مطلب 5925441

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