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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر اردبیل:

توسعه امداد فرهنگی در گرو ایده‌های خلاقانه جوانان اتفاق می‌افتد

توسعه امداد فرهنگی در گرو ایده‌های خلاقانه جوانان اتفاق می‌افتد

اردبیل- مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: توسعه امداد فرهنگی در گرو ایده‌های خلاقانه جوانان و برنامه‌ریزی برای توسعه فکری آنها اتفاق می‌افتد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی فاطمی‌نیا ظهر دوشنبه در نشست صمیمی اعضای امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اردبیل، اظهار کرد: مشارکت نسل جوان در برنامه‌های فرهنگی علاوه بر اثرگذاری در شخصیت فردی افراد، می‌تواند سبب ایجاد حس خودباوری و امید به آینده نزد جوانان و رشد و توسعه اجتماعی آنها شود.

وی تصریح کرد: اعضای جوان جمعیت هلال احمر استان اردبیل سرشار از انرژی و دارای اندیشه‌های بشردوستی هستند به طوری که ما می‌توانیم با هدایت صحیح و آموزش‌های لازم آنها را در مسیر درست قرار دهیم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان اردبیل با اشاره به اینکه ما در دفتر نمایندگی ولی فقیه از تمام طرح و ایده کانون‌های جوانان جمعیت هلال احمر حمایت می‌کنیم، گفت: اعضای کانون شهرستان‌ها می‌توانند با نیازسنجی در شهرستان‌های خود از ما درخواست دوره‌های آموزشی، مشاوره، برگزاری دوره‌های تخصصی متناسب با مسائل منطقه‌ای در راستای توسعه فرهنگ امدادی در مناطق خود داشته باشند.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا افزود: جوانان امروز در نهایت، بهترین حرکت‌های جمعی و امیدآفرین را در جامعه خود رقم زده‌اند و می‌توانند سایر همسالان خود را نیز با خلاقیت به اقداماتی سوق دهند که در مسیر امداد فرهنگی باشد.

کد مطلب 5925667

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