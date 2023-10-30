به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه مالت با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

یان بورگ وزیر امور خارجه مالت و در این گفت و گوی تلفنی در خصوص ضرورت تسریع اتخاذ راه حل سیاسی به منظور جلوگیری از گسترش جنگ با امیرعبداللهیان به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه ما مخالف کشتار زنان کودکان و غیرنظامیان در هر جای جهان هستیم، تاکید کرد: متأسفانه هیچ تناسبی بین اقدامات حرکت آزادی بخش حماس و حملات مکرر و جنایات جنگی رژیم اشغالگر قدس وجود ندارد.



وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به چارچوب ابتکار برزیل مبنی بر تصویب قطعنامه‌ای برای پیگیری راه حل سیاسی به منظور توقف حملات بر روی غیرنظامیان و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به غزه، ابراز امیدواری کرد این قطعنامه با همراهی اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل در جهت کمک به مردم فلسطین تصویب گردد.



یان بورگ وزیر امور خارجه مالت با اشاره به عضویت غیردائم کشورش در شورای امنیت سازمان ملل غیر قابل قبول بودن ادامه درگیری‌ها و گسترش جنگ را مورد تاکید قرار داد و بر ادامه تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی تاکید و ابراز امیدواری نمود در ادامه شاهد گسترش جنگ در منطقه نباشیم.