به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «درباره متیو پری» یک سریال مستند سه قسمتی درباره زندگی و حرفه ستاره «دوستان»، ۲۷ اکتبر (۵ آبان) در نتفلیکس در دسترس قرار می‌گیرد.

راوی اصلی این سریال خواهر پری میا پری بوویک است که عکس‌ها و ویدیوهای منتشر نشده‌ای از آرشیو خانواده پری را گردآوری کرده است.

به گفته نتفلیکس، این سریال سفر او را از ستاره کمدی نوظهور تا مردی که جهان هنوز او را به عنوان دوست مورد علاقه خود دوست دارد، دنبال می‌کند و در عین حال جزئیات جدید و صادقانه‌ای از تلاش‌های خصوصی او را بررسی می‌کند و میراث صداقت او را ارج می‌نهد.

هنوز روشن نیست که آیا دیگر بازیگران «دوستان» در این سریال مستند حضور دارند یا نه؛ هرچند نتفلیکس تأکید کرده است که برخی از بهترین دوستان و همکاران خلاق پری با این سریال همراه شده‌اند.

مری رابرتسون که بیشتر برای کارگردانی «آرام در صحنه: جنبه تاریک تلویزیون کودکان» و تهیه‌کنندگی «قاب زدن بریتنی اسپیرز» شناخته می‌شود، کارگردان این سریال است.

میا پری در بیانیه‌ای گفت: مدتی طول کشید تا احساس کنم آماده هستم تا خاطرات و دوست داشتن متیو در تمام پیچیدگی‌های زندگی‌اش را به اشتراک بگذارم؛ دیدن او به عنوان یک فرد کامل، نه فقط به عنوان چندلر و نه فقط به عنوان کسی که با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کرد. او شخصیت امروز من را به عنوان خواهرش شکل داد، قلبی زیبا و روحی سخاوتمند داشت و حتی در تاریک‌ترین لحظاتش، می‌توانست شما را بخنداند و احساس دوست داشته شدن کند.

وی ابراز امیدواری کرد که از طریق این سریال به هر کسی که او را دوست داشت، درک عمیق‌تری از شخصیت واقعی برادرش و میراثی که از خود به جا می‌گذارد، بدهد.

کارگردان سریال از متیو پری به عنوان یکی از نوابغ کمدی زمان ما یاد کرد که از طریق فیلم‌ها، اجراهای تلویزیونی و صحنه‌ای متعددش و بازی فراموش‌نشدنی‌اش در نقش چندلر بینگ، میلیون‌ها نفر را خنداند و با صحبت‌های شجاعانه‌اش درباره اعتیاد، چیزهای بسیار بیشتری به دوستدارانش بخشید.