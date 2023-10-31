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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۲

جانشین فرمانده انتظامی گیلان:

ماموران وظیفه شناس آستارا رشوه ۲۰۰ دلاری را رد کردند

ماموران وظیفه شناس آستارا رشوه ۲۰۰ دلاری را رد کردند

رشت- جانشین فرمانده انتظامی گیلان از صحت عمل و رد رشوه ۲۰۰ دلاری ماموران وظیفه‌شناس فرماندهی انتظامی بخش لوندویل شهرستان آستارا خبر داد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور در تشریح جزییات این خبر با اشاره به اینکه ماموران فرماندهی انتظامی بخش لوندویل شهرستان آستارا حین تامین نظم و امنیت به یک نفر که در حال تردد بود، مشکوک شده و از وی مقداری مواد مخدر را کشف کردند، اظهار کرد: این فرد دستگیر و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، شرب خمر کرده است.

وی با بیان اینکه متهم ۴۵ ساله برای چشم پوشی پلیس و فرار از روند قانونی مبلغ ۲۰۰ دلار معادل تقریبی ۹۷ میلیون ریال به عنوان رشوه به ماموران انتظامی پیشنهاد داد، افزود: رشوه با عزت نفس و صحت عمل پلیس رد و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان از مردم خواست، هرگونه انتقاد، پیشنهاد، تقدیر، شکایت و یا درخواست از پلیس را با سامانه مردمی ۱۹۷ در میان بگذارند.

کد مطلب 5926801

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