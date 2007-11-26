به گزارش خبرگزاری مهر، عموم شنوندگان رادیو خصوصاً جوانان و نوجوانان دوستدار هنر در سراسر کشور می‌توانند با تهیه و ارسال گزارش رادیویی در موضوع‌های مورد علاقه خود در مسابقه گزارشگران افتخاری شرکت کنند. سه برگزیده این بخش به ترتیب پنج، چهار و سه سکه بهار آزادی با لوح تقدیر جایزه می‌گیرند.

همچنین صدا جمهوری اسلامی ایران قصد دارد برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از استعدادهای درخشان و ایده‌های نو و خلاق در تولید طنزهای شنیداری در نهمین جشنواره بین‌المللی رادیو یک مسابقه رادیویی برگزار کند. آخرین مهلت ارسال آثار 30 بهمن است و به برگزیدگان پنج، چهار و سه سکه بهار آزادی با لوح تقدیر اهدا می‌شود.

دبیرخانه جشنواره رادیو هر روز تا پایان بهمن ماه امسال با شماره تلفن 22167926 آماده پاسخگویی به پرسش‌های علاقمندان است.