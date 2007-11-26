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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۴۶

گزارشگران افتخاری جشنواره رادیو تقدیر می‌شوند

دبیرخانه دائمی نهمین جشنواره بین‌المللی رادیو فراخوان مسابقه گزارشگران افتخاری و مسابقه سراسری طنز رادیویی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عموم شنوندگان رادیو خصوصاً جوانان و نوجوانان دوستدار هنر در سراسر کشور می‌توانند با تهیه و ارسال گزارش رادیویی در موضوع‌های مورد علاقه خود در مسابقه گزارشگران افتخاری شرکت کنند. سه برگزیده این بخش به ترتیب پنج، چهار و سه سکه بهار آزادی با لوح تقدیر جایزه می‌گیرند.

همچنین صدا جمهوری اسلامی ایران قصد دارد برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از استعدادهای درخشان و ایده‌های نو و خلاق در تولید طنزهای شنیداری در نهمین جشنواره بین‌المللی رادیو یک مسابقه رادیویی برگزار کند. آخرین مهلت ارسال آثار 30 بهمن است و به برگزیدگان پنج، چهار و سه سکه بهار آزادی با لوح تقدیر اهدا می‌شود.

دبیرخانه جشنواره رادیو هر روز تا پایان بهمن ماه امسال با شماره تلفن 22167926 آماده پاسخگویی به پرسش‌های علاقمندان است.

کد مطلب 592700

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