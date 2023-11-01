۵۴ دانش آموز گیلانی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین رمضانی اظهار کرد: در آستانه ۱۳ آبان «روز دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی»، ۵۴ دانش آموز دختر و پسر گیلانی، عضو تشکل‌های دانش آموزی استان با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.

وی افزود: دانش آموزان سفیران گیلان در این دیدار معنوی هستند و اعزام ۵۴ دانش آموز گیلانی برای دیدار با رهبر معظم انقلاب دستاوردهای این سفر برای اصلاح شیوه‌ها و رویکردهای آموزش و پرورش مؤثر است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان همچنین از دانش آموزان خواست دستاوردهای این سفر به ویژه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را در قالب یک نامه به آموزش و پرورش انتقال دهند.