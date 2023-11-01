تسخیر لانه جاسوسی، جنایات آمریکا را در کشور را برملا کرد

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از اتفاقات بسیار بزرگی که بعد از پیروزی انقلاب در کشور رقم خورد و متأسفانه آن‌گونه که شایسته و بایسته است در طول این مدت به آن پرداخته نشد، بحث ۱۳ آبان است.

وی تصریح کرد: شاید نظر امام خمینی (ره) همین بود که به این واقعه در کتاب‌های درسی به‌خوبی پرداخته شود تا دانش‌آموزان و نسل‌های جوانی که هر دوره سرکار می‌آیند، دشمن‌شناسی‌شان به این واسطه تقویت شود و بدانند که دشمن اصلی‌شان کیست.

نماینده ولی‌فقیه ناحیه مقاومت بسیج سامان ادامه داد: امروز هم به این موضوع در حد یک نام‌گذاری پرداخته می‌شود، در حالی که روز ۱۳ آبان روز تسخیر لاله جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان خط امام است و روز ملی مبارزه با استکبار نام گرفته است.

عباسی بیان داشت: این روز به همگان یادآوری می‌کند که دشمن اصلی ما و بشریت دولت خون‌خوار آمریکا و رژیم صهیونیستی است، همان‌طور که امروز شاهد جنایات استکبار جهانی در غزه و کشتار کودکان و غیرنظامیان هستیم.

وی ادامه داد: حمله دانشجویان پیرو خط امام به سفارت جاسوسی آمریکا در تهران و فتح سفارت که از سوی حضرت امام خمینی (ره) به‌عنوان انقلاب دوم تعبیر شد که نشان‌دهنده اهمیت آن است.

نماینده ولی‌فقیه ناحیه مقاومت بسیج سامان یادآور شد: آن روزها مردم به خیابان‌ها آمدند و با تقدیم شهدای بسیار و برپایی انقلاب اسلامی طاغوت را از کشور بیرون کردند اما این انقلاب دوم هم منجر شد که طاغوت بزرگ‌تر از کشور رانده شود.

عباسی خاطرنشان کرد: اما کار دانشجویان خط امام (ره) به این حمله و تسخیر ختم نشد و علی‌رغم اینکه نیروهای سفارت آمریکا تمام تلاش خودشان را کردند که تمام اسناد و مدارک مبنی‌بر دخالت در امورات کشور را از بین ببرند، همان دانشجویانی که لانه جاسوسی را تسخیر کردند ماه‌ها و سال‌ها نشستند از بین کاغذ پاره‌ها و کاغذ خرده‌هایی که در آن سفارت مانده بود اسناد بسیار مهمی را بیرون آوردند که در طی این سال‌ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نشان می‌دهد دخالت دولت آمریکا را در بحث حکومت ایران و بسیاری از اتفاقات بزرگ و فاجعه‌هایی که در عصر پهلوی اتفاق افتاده بود مشهود است.

وی بیان داشت: یک طرف بسیاری از اتفاقات بزرگ و فاجعه‌هایی که در دوران پهلوی رخ داده بود، به سفارت آمریکا که تا آن لحظه این مطلب را انکار و به نوعی از زیر آن شانه خالی می‌کردند، باز می‌گردد.

نماینده ولی‌فقیه ناحیه مقاومت بسیج سامان تاکید کرد: مراجعه به این حادثه نشان می‌دهد اگر خط نفوذ و خط نفاق در یک کشور ایجاد شود و قدرت پیدا کند توانایی این را دارد که حکومت را در آن کشور تغییر دهد و سبک زندگی را در آن کشور عوض کند و بر روی دیدگاه‌های سیاسی آن کشور تأثیر منفی بگذارد، برای همین است که قرآن از نفاق به‌عنوان یک درد و مرض بزرگ یاد می‌کند.

وی بیان داشت: بحث دشمن‌شناسی باعث می‌شود که انسان بصیرت داشته باشد و در هر زمانی دشمن باید خود را به‌خوبی بشناسد.

عباسی یکی از نشانه‌های دشمن را دروغگویی عنوان و تاکید کرد: ۶۰ سال دخالتشان در کودتای ۳۲ سال پیش را انکار می‌‎کردند، اما امروز علناً ابراز می‌کنند این کودتا و سرنگونی حکومت مصدق کار خودشان بوده است.

نماینده ولی‌فقیه ناحیه مقاومت بسیج سامان ادامه داد: آن روز انکار می‌کردند و امروز اقرار می‌کنند داعش را خودشان تشکیل دادند.

وی اذعان داشت: وقتی به تاریخ مراجعه می‌کنیم تمام جنگ‌های دشمن با مشرکین بود، اما تمام جنگ‌های زمان حضرت علی (ع) با منافقین بود و مطالعه زندگی ایشان بصیرت بسیار خوبی به انسان می‌دهد.

عباسی اضافه کرد: به‌واسطه بصیرت در بین نسل‌های مختلف به‌خصوص نسل جوان دشمن‌شناسی ایجاد می‌شود، این در حالی است که در سایه همین آگاهی است که نقشه‌هایی که دشمن برای گمراه و غافل کردن نسل جوان که در هر دوره کشیده نقش بر آب می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه ناحیه مقاومت بسیج سامان خاطرنشان کرد: برخی همواره به دنبال ایجاد غائله در کشور هستند، متأسفانه دشمن به هر طناب پوسیده‌ای چنگ می‌زند تا بتواند نقشه‌های خود را عملی کند اما شکست تنها نتیجه تلاش‌هایش است.

وی با بیان اینکه برخورد قاطع با دشمن یکی از مباحث مهم دیگر است که باید به آن پرداخت تاکید کرد: یکی از برخوردهای قاطع نظام جمهوری اسلامی در برخورد با دشمن همین راهپیمایی‌ها و دورهمی‌ها است که مشتی هستند بر دهان یاوه‌گویانی مثل آمریکا که در دنیا به دنبال استعمار و استکبار هستند و برای استعمار و استکبارشان از هیچ جنایتی فروگذار نیستند.

عباسی تصریح کرد: امروز نمونه علنی را در فلسطین داریم مشاهده می‌کنیم، جنایات اخیر در فلسطین برای مردم ایران و همه دنیا یک پیام دارد و آن این است که اگر صهیونیست قدرت بگیرد بدترین جنایت‌ها را در حق مردم انجام می‌دهند و بی‌رحمانه جان انسان‌ها را خواهند گرفت چراکه بنا به تاکید مقام معظم رهبری کینه بسیاری در دل دارند و این عقده‌ها نسبت به ایرانیان بسیار بیشتر است.