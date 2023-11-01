به گزارش خبرنگار مهر،؛ مصطفی آمون بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه دیدار با رابطین شهرستان مشگین‌شهر اظهار کرد: پویایی فعالیت‌های فرهنگی کانون مساجد نیازمند انگیزه دهی و امید بخشی به نوجوانان و جوانان نسل امروز است.

وی با اشاره به ایجاد رابطین کانون‌های مساجد با هدف هم افزایی و افزایش فعالیت‌های گروهی در بین کانون‌های افزود: امیدواریم این ارتباط موجب کیفیت بخشی به برنامه‌های فرهنگی در مساجد شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل بیان کرد: برنامه‌های فرهنگی موجب شکل دهی به تحولات اجتماعی می‌شود که در این راستا باید با مردمی کردن فعالیت‌های کانون مساجد زمینه افزایش کارکردهای مسجد را فراهم کنیم.

آمون با تاکید بر هم افزایی مدیر مسئولان کانون‌ها با سایر ارکان مساجد در راستای افزایش کارآرایی کارکردهای مساجد خاطرنشان کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص کانون‌های مساجد باید فعالیت‌های فرهنگی بچه‌های مسجد موجب ایجاد نشاط و پویایی در بین نسل امروز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جلسه احکام مسئولیت رابطین و مجوز فعالیت کانون‌های مساجد به مدیران مسئولان اعطا شد.