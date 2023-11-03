دهیاران در خط مقدم خدمت رسانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خوشنویس صبح جمعه در جمع دهیاران بخش ششطراز و مرکزی این شهرستان اظهار کرد: دهیاران نماد حاکمیت و حکومت در روستاها هستند و باید پاسخگوی کلیه مطالبات مردم باشند.

فرماندار خلیل آباد با بیان اینکه اعتقاد زیادی به تولید در روستا داریم افزود: هر اتفاقی در روستا باید با هماهنگی دهیار باشد، لذا دهیاران و شوراها در روستا نقش نماینده حاکمیت را دارند.

دهیاران و شوراهای اسلامی در خط مقدم خدمت رسانی هستند

وی افزود: دهیاران و شوراهای اسلامی باید با ارتباط با مردم به صورت چهره به چهره به خواسته‌های انان رسیدگی کنند.

خوشنویس به برنامه‌های خود در بحث توجه به روستاها اشاره کرد و افزود: روستا باید روستا بماند زیرا تولید ثروت در روستاها صورت می‌گیرد.

فرماندار خلیل آباد چشم انداز فعالیت در روستاها را امری ضروری نام برد و گفت: برنامه‌های زیر ساختی را در روستاها حتماً با افق ۲۰ ساله ترسیم کنید.

وی از برنامه دهگردشی به روستاها و اینکه دهیاران و شوراهای اسلامی در خط مقدم خدمت رسانی هستند، افزود: یکی از برنامه‌ها حضور در روستاها و رسیدگی میدانی به خواسته‌های مردم است.