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۱۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان اعلام کرد؛

محدودیت ترافیکی سیزدهم آبان در بندرعباس

محدودیت ترافیکی سیزدهم آبان در بندرعباس

بندرعباس - رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان محدودیت های ترافیکی همزمان با ۱۳ آبان در بندرعباس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجیدصالح پور بیان داشت: به مناسبت گرامیداشت مراسم سیزدهم آبان ماه سال جاری در شهرستان بندر عباس محدودیت های ترافیکی از ساعت ۸ صبح روز شنبه، ۱۳ آبان ماه محدودیت های ترافیکی اعمال می شود.

وی افزود: در اجرای این طرح تردد و پارک خودرو و دیگر وسایل نقلیه در بلوار حضرت امام خمینی از میدان امام (پارک دباغیان) تا تقاطع شهید مطهری شهرستان بندر عباس به صورت رفت وبرگشت وهمچنین کلیه معابر منتهی به بلوار امام در محدوده مذکور تا پایان مراسم ممنوع است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان از عموم رانندگان خواست در مدت زمان اعلام شده در صورت ضرورت به تردد، از مسیر های جایگزین؛ بلوار ساحلی – بلوار امام حسین (ع) و بلوار جمهوری اسلامی استفاده کنند.

کد مطلب 5929040

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