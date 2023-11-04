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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان شرقی خبرداد؛

تشریح قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور

تشریح قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور

تبریز- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان شرقی قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور را تشریح کرد.

احمد جدیری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصویب قانون ملی شدن جنگل‌های کشور و جزئیات آن گفت: اراضی ملی شامل مراتع و جنگل‌ها بوده که دولت با استناد به این قانون و در راستای حفاظت از منابع ملی و جنگل‌ها این اراضی را ملی اعلام می‌کند.

وی افزود: از تاریخ تصویب این قانون یعنی سال ۱۳۴۱ عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

این حقوقدان تبریزی سپس ادامه داد: ظاهر این قانون می‌گوید اگر فردی در اراضی ملی حتی سند مالکیت داشته باشد آن سند باطل می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان شرقی ابراز داشت: ولی مفهوم مخالف این قانون این است که اگر طبق قانون اراضی فردی ملی تلقی شود، از آن تاریخ ملی محسوب می‌شود.

کد مطلب 5929557

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