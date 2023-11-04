به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم گفت: هرچه زمان می‌گذرد ماهیت استکبار جهانی برای همه جهانیان مشخص‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر مردم جهان شاهد کشتارهای زیادی به دست استکبار جهانی به رهبری آمریکا بودند از سکوت مجامع بین‌المللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه انتقاد و تصریح کرد: این روزها مردم در جهان مشاهده می‌کنند که چگونه مردم بی دفاع غزه به خاک و خون کشیده می‌شوند و هر طرحی که جهت توقف این کشتار به شورای امنیت ارسال می‌شود از سوی آمریکا و ایادی آن، وتو می‌شود.

*امیرحسین قاسم پور دیزجی