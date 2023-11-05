زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته دومین شهر سرد کشور بود

محمدرضا رحمان نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان مناطق مختلف استان قسمتی ابری است و سامانه بارشی خارج شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان هفته بارشی در استان پیش بینی نمی‌شود، ابراز داشت: تا اواخر هفته جاری شرایط پایداری در استان حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا تاکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان با دمای هوای یک درجه سانتیگراد به عنوان دومین مرکز استان سرد کشور ثبت شد.

وی افزود: دمای فعلی هوای شهر زنجان ۶ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته هوا بیش از چهار درجه سانتی گراد سردتر شده است.