به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ این تفاهمنامه همکاری مشترک همزمان با روز دانشآموز و در محل این ستاد به امضای دکتر کاظمی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و دکتر پسندیده رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی رسید.
علیرضا کاظمی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در آئین این مراسم با اشاره به گستره جامعه روستایی کشور گفت: با تمام توان از این ظرفیت حمایت میکنیم چرا که یکی از فعالیت و رویکردهای ستاد تمرکز بر فعالیتهای پیشگیرانه بوده و هیچ برنامهای هم برای فعالیتهای فرهنگی و پیشگیری و پر کردن اوقات فراغت، جذابتر و مؤثرتر از ورزش نیست که خوشبختانه امروز بر اساس این همکاری مشترک جامعه روستایی از آن بهره مند میشود.
وی تصریح کرد: تفاهم امروز دو مزیت دارد، مزیت اول آن تطابق داشتن با رویکرد نظام جمهوری اسلامی بوده که توجه به جامعه محروم و افراد کم برخوردار است.
قائم مقام دبیرکل ستاد ادامه داد: مزیت دوم آن است که این تفاهمنامه عملیاتی بوده و معطل امضای طرفین نیز نشده است. مقدمات اجرایی آن به طور کامل انجام شده به طوری که شاهد هستیم دستورالعمل مسابقات جام یاریگران زندگی هفته گذشته ابلاغ شده است.
کاظمی خطاب به رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی پیشنهاد داد تا این ستاد در خلال برنامههای ورزشی این فدراسیون دورههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و آشنایی با پیامدهای سوءمصرف مواد برگزار کند و در پایان دوره کارت سفیر پیشگیری از اعتیاد صادر شود.
وی خاطرنشان کرد: شبکه مربیان این فدراسیون ظرفیت بزرگی است که میتوانند به عنوان سفیران یاریگران زندگی نقش آفرینی و در خصوص حوزه پیشگیری و حساسیت زایی جامعه گفتمان سازی کنند.
همچنین، علیرضا پسندیده رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی، اعتیاد را مهمترین، اصلیترین و اولویت دارترین آسیب اجتماعی کشور خواند و گفت: فدراسیونهای ورزشی، ارکان ورزشی کشور محسوب میشوند و فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی، یکی از کانونهای اثرگذار در حوزه پیشگیری از اعتیاد و بهعنوان یاریگر ورزش محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ۲۵ درصد از جمعیت کشور را روستاییان و عشایر تشکیل میدهند، گفت: فقدان امکانات تفریحی و ورزشی مناسب، فقدان اشتغال پایدار و عدم دسترسی ساکنین این مناطق به برنامههای آموزشی در حوزه پیشگیری از جمله دلایل مهم برای توجه به جامعه هدف روستایی و عشایری است.
رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی ادامه داد: ورزشهای بومی و محلی بخشی از فرهنگ کشور و میراث ناملموس ماست که نیاز به حفظ و نگاهداری دارد؛ و ما تلاش داریم با ورزش به حوزه پیشگیری از اعتیاد با هدف جلوگیری از گرایش جوانان و نوجوان به مواد مخدر توجه بیشتری داشته باشیم.
پسندیده با بیان اینکه جامعه مخاطبمان در بازیهای بومی، میتوانند کل جمعیت کشور باشند، تصریح کرد: حفظ سلامت فردی و اجتماعی، کاهش هزینههای درمانی، کاهش جرم جنایت، ارتقا عملکرد، حفظ روابط اجتماعی و خانوادگی، افزایش سطح آگاهی و ارتقای کیفیت زندگی از جمله دلایل مهم برای اهمیت پیشگیری از اعتیاد با محوریت ورزش است.
وی با اشاره به برگزاری جام مسابقات ورزشی یاریگران زندگی در روستا گفت: با همکاری مثبت و سازنده ستاد مبارزه با مواد مخدر با وزارت ورزش و جوانان، بیش از هشت هزار خانه ورزش روستایی تجهیز شده و در سال جاری «جام مسابقات ورزشی یاریگران زندگی در روستا» در چهار رشته ورزشی شطرنج، دوی ۸۰۰ متر، پرتاب دارت و پینگ پنگ در خانههای ورزش روستایی کشور برگزار و پس از طی مراحل روستا، شهرستان و استان، مرحله نهایی رقابتها در پایتخت برگزار میشود تا به رویکرد جایگزین فعالیتهای ورزشی و نشاط آفرین در جامعه مخاطب به خصوص نوجوانان و جوانان، بهگونهای عملیاتی و میدانی پرداخته شود.
در این جلسه همچنین قائم مقام دبیرکل ستاد، رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی را به عنوان سفیر یاریگران زندگی معرفی کرد.
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