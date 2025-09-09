به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، در جلسه ستاد ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی با قدردانی از پیگیری‌های اداره‌کل اجتماعی استانداری گفت: موضوع آسیب‌های اجتماعی یکی از حوزه‌های مغفول جامعه است که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده، در حالی‌که پیامدهای بلندمدت آن می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی خود را نشان دهد.

وی با اشاره به ضرورت درک عمیق از ماهیت آسیب‌ها افزود: بسیاری از اقدامات در این حوزه به دلیل فقدان تحلیل صحیح، نتیجه‌بخش نبوده است.

به گفته وی، گاهی نیت‌ها و انگیزه‌ها درست و خیرخواهانه است، اما چون مسئله به‌درستی فهم و تحلیل نمی‌شود، روش‌ها ناکارآمد و تکراری باقی می‌مانند و همین موجب می‌شود حتی پس از گذشت یک دهه، تغییری در برون‌داد مشکلات دیده نشود.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان با ذکر نمونه‌هایی از مطالعات بین‌المللی در زمینه اعتیاد خاطرنشان کرد: تغییر نگرش به مقوله اعتیاد و تبدیل تهدید به فرصت، در برخی کشورها تجربه شده و باید با بهره‌گیری از این دیدگاه‌ها، در کشور نیز راهکارهای تازه و اثربخش مورد توجه قرار گیرد.

نفیسی ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: جامعه‌ای با پیشینه فرهنگی غنی همچون ایران نباید با حجم گسترده‌ای از مشکلاتی نظیر کودکان کار یا معضل خیابانی روبه‌رو باشد، در حالی‌که ظرفیت‌های بومی و سنتی برای سرپرستی و حمایت اجتماعی وجود داشته است.

وی تأکید کرد: مدرنیته و تغییرات اجتماعی و شهرنشینی اگرچه اجتناب‌ناپذیر است، اما می‌توان با تلفیق آن با ظرفیت‌های فرهنگی و بومی، راهکارهای پایدارتری برای مدیریت آسیب‌ها ارائه داد.

قائم‌مقام استاندار در پایان خواستار استمرار جلسات منظم در حوزه آسیب‌های اجتماعی شد و افزود: نادیده گرفتن این موضوعات می‌تواند بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر منفی بگذارد و مدیریت آسیب‌ها باید به اولویت جدی دستگاه‌های مسئول تبدیل شود.