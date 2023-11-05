فرانسه خواستار «وقفه بشردوستانه» در جنگ غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه همزمان با سی‌ امین روز تنش آفرینی های اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین، بی اشاره به کمک های پاریس به تل آویو خواستار «وقفه بشردوستانه فوری» در درگیری‌ ها و حملات این رژیم در غزه شد!

وزیر امور خارجه فرانسه پس از دیدار با همتای قطری خود در دوحه در این ارتباط گفت: وقفه فوری، پایدار و مستمر بشردوستانه کاملا ضروری است و باید بتواند به آتش‌ بس منجر شود.

وی در ادامه اضافه کرد که فرانسه در تلاش است تا متنی در این زمینه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود؛ این درحالیست که اعضای شورای امنیت از زمان شروع جنگ غزه تاکنون بر سر برقراری آتش‌ بس بشردوستانه در راستای متوقف کردن حملات رژیم صهیونیستی و تسهیل در امر کمک‌ رسانی به غیرنظامیان با کارشکنی های مکرر آمریکا و محور غربی- عبری تا کنون به توافق جمعی نرسیده‌ اند.

این در حالیست که حملات موشکی و خمپاره‌ای گروه‌های مقاومت فلسطین به مواضع صهیونیستی در پاسخ به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه همچنان ادامه دارد.

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در «مفتاحیم» موشک‌باران کرده است.

علاوه بر این شهرک صهیونیستی «سدیروت» نیز در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی از سوی گردان‌های قسام موشک‌باران شد.

همچنین گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی) نیز از هدف‌قراردادن جنگ‌افزارهای دشمن که به منطقه الکرامه واقع در شمال غرب غزه نفوذ کرده بودند خبر داد. این حمله با تعداد زیادی خمپاره صورت گرفته است.