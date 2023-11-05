به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز شنبه آینده سخنرانی خواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی به مناسبت روز «شهید حزب الله» برگزار خواهد شد.

این در حالیست که رسانه‌های عبری زبان در خصوص سخنرانی روز جمعه گذشته سید حسن نصرالله تاکید کرده بودند: باید به تهدیدات سید حسن نصرالله مبنی بر اینکه تمام گزینه‌ها مطرح بوده و ممکن است از این گزینه‌ها استفاده شود گوش داد. در حال حاضر نیز اختلافاتی در ارتش اسرائیل مبنی بر افزایش پیشروی‌ها در غزه یا کُند کردن آن و یا نحوه تعامل با تونل‌های زیرمینی غزه وجود دارد.

دبیرکل حزب الله لبنان روز جمعه در سخنرانی مهم خود در خصوص تحولات غزه تاکید کرد: ما را تهدید کردند اگر جبهه جدیدی باز کنید ناوهای آمریکایی برای حمله به شما آماده اند. ما را تهدید کردند؛ ما از چه می‌ترسیم؟ این تهدیدها مواضع ما را تغییر نداده است. ما کارمان را آغاز کرده‌ایم.

وی در ادامه افزود: همه احتمالات در جبهه لبنان وجود دارد. اقدامات بعدی ما به روند نبرد در غزه و نحوه رفتار اسرائیل با لبنان بستگی دارد. تمام گزینه‌ها روی میز است و در هر لحظه می‌توانیم وارد شویم. باید همه برای این احتمالات آماده باشیم.