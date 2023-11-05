به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی المانیتور در گزارشی تأیید کرد که عملیات «طوفان الاقصی» در سطح سیاسی اگرچه برای حماس در کوتاه مدت می‌تواند دستاورد محسوب شود، اما می‌تواند در دل خود، زمینه‌ساز دستاوردها و تبعاتی در آینده برای جنبش مقاومت در غزه شود.

به اذعان المانیتور، اگرچه طوفان الاقصی کوتاه مدت بود، اما دکترین آمریکایی‌ها در نامیدن ارتش اسرائیل به عنوان قدرتمندترین ارتش خاورمیانه را زیر و رو کرد و تبعات شوکه کننده و تحقیرآمیزی بر پیکره رژیم اسرائیل به بار آورد.

این گزارش اذعان می‌کند که «طرح نظامی حماس باوجود آنکه تاکتیکی بود و اهداف محدود و مشخصی را دنبال می‌کرد، اما نتایج شگرف و غیر قابل انتظاری را رقم زد و نتایج آن فراتر از انتظارات گروه‌های مقاومت غزه و همچنین فراتر از گمانه‌زنی‌ها سایر طرف‌ها شد.

تحلیلگر المانیتور بر این باور است که یکی از دستاوردهای سیاسی دور از انتظار عملیات طوفان الاقصی برای تشکیلات سیاسی حماس، شکل‌گیری تشکیلات سیاسی مؤثر و منسجم رهبری و رقیب در برابر اسرائیل شد.

زیرا جنبش حماس برخلاف سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۶ میلادی و پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل از نوار غزه فاقد این ورزیدگی سیاسی حکومتی بود و در آن سال‌ها حماس به علت عدم ناکارآمدی و فقدان تشکیلات سیاسی یکپارچه و مراجع تصمیم گیرنده متعدد و در عین حال، نیروهای موازی فلسطینی دیگر فاقد تشکیلات قوی سیاسی مستقل بود.

به ادعای این نشریه آمریکایی، یکی از تبعات منفی بلندمدت عملیات طوفان الاقصی برای فلسطینی‌ها از دست دادن فرصت تشکیل دولت مستقل فلسطینی واحد و منسجم در کرانه باختری و غزه در برابر اسرائیل در چانه‌زنی برای احقاق حقوق خود خواهد بود.

به باور تحلیلگر این نشریه، طوفان الاقصی که به زعم گروه‌های فلسطینی در غزه یک دستاورد محسوب می‌شود، اکنون به ثمره تلخی مبدل شده، زیرا اکنون نهادها و نظام‌های بین‌المللی و واشنگتن و تل آویو که منبع تأمین کننده درآمد مالی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری بودند از تشکیل یک دولت یکپارچه و مستقل فلسطینی حمایت نخواهند کرد و این دو پارگی و تشتت میان نیروهای سیاسی فلسطینی عملاً به نفع اسرائیل خواهد بود.

این گزارش در پایان اذعان می‌کند: عملیات هفتم اکتبر گروه‌های مقاومت غزه ضد اسرائیل و موفقیت آنها در نفوذ به اراضی اشغالی و اسارت بیش از ۲۰۰ اسرائیلی در یک نبرد سهمگین علیه اسرائیل طی تاریخ سیاسی معاصر خود علی رغم حمایت تل آویو از سوی دولت‌های غربی یک پیروزی برای گروه تشکیلاتی سیاسی فلسطینی در غزه به شمار می‌آید.