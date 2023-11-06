اهتمام مدیریت‌ شهری تبریز دستیابی به توسعه پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در بخش علمی همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری که در تالار وحدت دانشگاه تبریز در حال برگزاری است بر اهمیت تحصیل اهداف اصلی این همایش تاکید کرد و افزود: ضرورت دارد مسیر روشنی در حوزه سرمایه‌گذاری ترسیم شود تا شاهد توسعه پایدار شهر تبریز باشیم.

وی اظهار کرد: این همایش در راستای دستیابی به رهیافت‌های نو در زمینه سرمایه‌گذاری است و بر همین اساس مصمم هستیم با تسهیل امور و در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی پروژه‌های بزرگ شهری و منطقه‌ای در تبریز اجرایی شود.

هوشیار با اشاره به نقش کلیدی اتاق بازرگانی، تجارب و مراکز دانش‌بنیان در پیشبرد اهداف این رویداد بزرگ سرمایه گذاری، تصریح کرد: امروز مدیریت شهری تبریز دورنمایی از یک حرکت بزرگ را آغاز کرده است و با استفاده از رهیافت‌های نو در زمینه سرمایه‌گذاری به سمت اهداف کلان خود گام بر می‌دارد.

شهردار تبریز همچنین با بیان اینکه حضور اساتید و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این همایش فرصت بزرگی است تا بتوانیم زمینه رشد اندیشمندانه شهر تبریز را فراهم کنیم، اظهار امیدواری کرد: بحث‌های تخصصی این همایش بتواند در راستای کمک به توسعه پایدار شهر نقش ایفا کند.

هوشیار در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تأسیس همزمان ربع رشیدی، یکی از قدیمی ترین دانشگاه‌های جهان و منطقه در ۷۵۰ سال پیش، نقش ویژه‌ای در شکل گیری مدیریت شهری آن زمان داشته است به طوری که تبریز به عنوان پنجمین شهر بزرگ دنیا در سال ۵۹۰ میلادی، گوی سبقت را از شهرهای مهمی چون پاریس ربوده بود.

وی با تاکید بر اینکه تبریز بهترین شهر دنیا برای تجارت است، افزود: شهر تبریز به دلیل قرارگیری در مسیر جاده ابریشم همواره مورد توجه جهانگردان بوده است.

وی افزود: تبریز به دلیل همجواری با کشورهایی چون ترکیه گرجستان آذربایجان و … داشتن زیرساخت‌های چون فرودگاه راه‌آهن مترو، وجاده های ارتباطی و کارخانجات و صنایع بزرگی چون تراکتور سازی، پالایشگاه و… مناطق آزاد ارس و منطقه اقتصادی سهلان، یکی از قطب‌های اقتصادی ایران عزیز است.

هوشیار ادامه داد: در حال حاضر تبریز به دلیل همجواری با کشورهایی چون ترکیه گرجستان آذربایجان و…، و داشتن زیرساخت‌های چون فرودگاه، راه‌آهن، مترو، و جاده‌های ارتباطی و کارخانجات و صنایع بزرگی چون تراکتور سازی، پالایشگاه و… و مناطق آزاد ارس و منطقه اقتصادی سهلان، یکی از قطب‌های اقتصادی کشور است.

شهردار تبریز در پایان گفت: بخش علمی این همایش با پنل‌های تخصصی امروز برگزار می‌شود و سال آینده نیز بخش عملی آن با معرفی پروژه‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری برگزار خواهد شد.