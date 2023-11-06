حمایت از جریان نخبگی در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر علیرضا زالی در نشستی با دانشجویان نخبه و برترین‌های کنکور سراسری دانشگاه که با حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه برگزار شد، تاکید کرد: امروز میزبان افتخارآفرینان علمی و معماران آینده سلامت کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان نخبه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در رقابتی تنگاتنگ در چهار حیطه المپیادهای علمی دانشجویی حائز رتبه‌های برتر شدند، افزود: گروه دوم حاضر در این نشست در فضای رقابتی کنکور رتبه‌های کمتر از ۱۰۰ را کسب کرده و با افتخار دانشگاه را به عنوان محل آموزش خود انتخاب کرده‌اند.

زالی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را یکی از معتبرترین مراکز علمی کشور دانست و افزود: این دانشگاه در سالهای متعدد دستاوردهای ارزنده‌ای در حوزه سلامت داشته است.

به گفته وی حرکت زنده و سیال دانشگاه به عناصر دانشجویی وابسته است و این دانشگاه مفتخر به میزبانی ۱۳ هزار و ۷۰۰ دانشجو است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با بیان اینکه این دانشگاه در عرصه‌های علمی، آموزشی و اجرایی، نقش پررنگی در حوزه سلامت دارد اضافه کرد: آموزش علمی و مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی است.

زالی با تاکید بر اینکه در همه‌جای دنیا نخبگان از جایگاه ویژه علمی برخوردارند، خاطرنشان کرد: این موضوع تضادی با عدالت آموزشی ندارد و صرفا استفاده از ظرفیت‌ بالا و قابلیت‌های علمی ویژه این افراد مورد توجه است، بر همین اساس نخبه‌پروری و حمایت از استعدادهای درخشان در دانشگاه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به اینکه حضور دانشجویان در مهمترین جلسه اجرایی دانشگاه و با حضور اعضای هیات رییسه نشان از قدردانی بالاترین مسئولان دانشگاهی از تلاش‌های نخبگان و برترین رتبه‌های کنکور دارد، ادامه داد: دانشگاه برنامه‌های ویژه‌ای برای کسب نتایج درخشان‌تر در حوزه‌های علمی و دانشجویی دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی خطاب به حاضرین در این نشست، گفت: آینده درخشانی در انتظار شماست و حضور شما در فضاهای رقابتی تجلی اعتماد کامل شما به اندوخته‎های علمی‌تان دارد، امیدوارم روحیه رقابت‌پذیری و کمال‌جویی کماکان در شما تقویت شود چرا که این روحیه در حوزه سلامت ضروری است.

وی با یادآوری این موضوع که در آستانه تغییرات شتابان هزاره سوم، نیمه عمر کهنگی اطلاعات تغییر کرده توضیح داد: امروز عمر تازگی اطلاعات و یافته‌ها به پنج ماه رسیده و این در شرایطی بود که این بازه زمانی بین سه تا پنج سال تخمین زده می‌شد، بنابراین پزشکان و محققان باید مدام در حال بازآموزی اطلاعات و دانش تخصصی خود باشند.

زالی افزود: حرکت شتابان فناوری و موضوعات مربوط به واقعیت مجازی توسعه یافته و پژوهشگران و متخصصان حوزه سلامت متمرکز بر طب فردگرا هستند به این شکل که درمان هر فرد به صورت بسته‌ای منحصر به شرایط او دنبال می‌شود.

وی ضرورت بهنگام‌سازی دانش و مهارت پزشکی را یادآور شد و ادامه داد: باید دانشجویان اطلاعات پیرامون خود را بروز رسانی کرده و استعدادهای بالقوه خود را به فعلیت برسانند.

در ادامه این نشست دکتر محمد رحمتی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز از کسب ۹ مدال توسط دانشجویان دانشگاه در پانزدهمین المپیاد دانشجویی خبر داد و افزود: تیم دانشجویان دانشگاه با کسب هشت مدال به صورت انفرادی و یک مدال در بخش گروهی و ۹ دیپلم افتخار خوش درخشید.

وی بر ضرورت حمایت از دانشجویان نخبه دانشگاه تاکید کرد و گفت: دانشجویان نخبه، آینده‌سازان کشور و سرمایه‌های ارزشمند دانشگاه هستند.

در ادامه این نشست حجت‌السلام والمسلمین علی خدیوی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز ضمن تبریک به دانشجویان نخبه و نوورودی‌های دانشگاه، برای دانشجویان دانشگاه آرزوی موفقیت کرد.

وی در ادامه به حملات بی‌رحمانه اسرائیل به مردم مظلوم غزه اشاره کرد و افزود: رژیم صهیونیستی مستقیما جان مردم بی‌دفاع را هدف گرفته و با حملات وحشیانه به بیمارستانها و مراکز درمانی جهان را متاثر کرده است.

خدیوی با تاکید بر اینکه باید از هر فرصتی برای حمایت از مردم فلسطین استفاده کرد، گفت: حق طلبی و حمایت از مظلوم اصلی ترین شعار مسلمانان جهان است و انشاالله پیروزی از آن غزه است.

در ادامه دکتر قناتی مدیر استعدادهای درخشان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز گزارش مبسوطی از پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ارایه داد و تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای شانزدهمین المپیاد و کسب رتبه‌های درخشان‌تر در دستور کار است.

وی با بیان اینکه پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان در حیطه‌های همگرایی علوم پایه، مدیریت در نظام سلامت، آموزش پزشکی، کارآفرینی و کسب و کارفناورانه و استدلال بالینی برگزار شد افزود: هشت مدال در بخش انفرادی، یک مدال در بخش گروهی و ۹ دیپلم افتخار در این دوره توسط تیم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اخذ شد.

قناتی در ادامه رتبه‌های زیر ۱۰۰ کنکور سراسری پذیرفته شده در دانشگاه را معرفی کرد و این موفقیت ارزشمند را به این دانشجویان تبریک گفت.